COP27︱美媒：應對氣候變化　美國欲與中國爭做掌舵人

《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）11月6日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm el Sheikh）開幕。美國總統拜登率團前往。美媒稱華府尋求在全球應對氣候變化方面，與中國競爭領導地位。



美國政治新聞網站《政治報》11月6日稱，美國計劃通過一系列新的碳減排舉措來挑戰中國在氣候行動方面的全球領導地位。

美國總統拜登（Joe Biden）率領16人代表團，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）等出席會議。《政治報》稱，美國準備向全球展示，美國在特朗普時代於氣候方面不作為以及否認主義已經結束。

拜登此行任務包括，在應對中國拉攏那些發展中國家方面，恢復美國在氣候行動方面的信譽；那些發展中國家都因全球變暖出現存續風險。與此同時，拜登努力恢復一定程度的、在氣候方面的中美合作。

拜登的氣候問題特使克里（John Kerry）2日稱，如沒中國參與，氣候變化問題無法解決。他稱美國隨時準備在氣候問題上與中國坐下來談，共同努力解決問題。

自美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西及裴洛西等）8月2日晚至3日訪問台灣後，北京宣布暫停中美氣候變化商談。

中國國家主席習近平不出席COP27。