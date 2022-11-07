世界盃2022｜卡塔爾外長：批評者不接受由中東小國主辦　行為傲慢

世界盃2022年11月20日至12月18日於卡塔爾舉行。當地人權狀況備受關注，卡塔爾外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al Thani）11月6日指責批評者不能接受世界盃由中東小國舉辦，直斥他們「傲慢」。



英媒報道，穆罕默德受訪時指外界對卡塔爾世界盃的負面報道為錯誤信息，表示抵制世界盃與否屬個人決定，不應剝奪公眾參與世界盃的權利。

穆罕默德稱，各國對自身內部的問題視而不見，卻一直批評卡塔爾，實則只是不能接受一個中東小國奪得世界盃主辦權，令人感覺傲慢。

禁止男女公開親熱

被問及對於LGBTQ支持者即將來訪的看法，穆罕默德回應指，不單止針對同性伴侶，當地禁止一切公開的親熱行為，但不包括牽手。

他表示，英格蘭足總主席威廉王子（Prince William）由於日程關係，不會在世界盃露面，又指希望他能前來支持英格蘭隊。

國際足總上週發信予32個參賽國，請求不要讓足球牽涉任何意識形態或政治鬥爭。

自2010年卡塔爾贏得2022年度世界盃主辦權，外間一再對當地外籍工人及LGBTQ等群體的人權狀況表示擔憂。英國及威爾斯球隊均表示，將於賽事舉行期間佩戴彩虹臂章聲援當地LGBTQ人士。