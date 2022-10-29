卡塔爾世界盃前夕迫遷數千外籍工人　外媒：為遊客騰出房間

距離世界盃開幕只有不足一個月，有外媒指卡塔爾政府在首都多哈（Doha）要求外籍工人搬離住所，供即將來訪的球迷入住。當局承認有類似行動，但否認為世界盃騰空住宅這個說法。



英媒10月28日報道，卡塔爾當局已清空並關閉多哈十多棟住宅，全部位於世界盃場地附近。受影響勞工數以千計，主要來自亞洲與非洲，有人被迫露宿街頭。

報道指，當局在26日晚上8時到達其中一幢約住有1,200人的大廈，要求住戶在2小時內離開，至晚上10時半即封鎖大廈，驅趕仍未離開的人，又禁止返回住所收拾物品。有工人稱，驅趕對象主要為單身人士，家庭住戶未受影響。

一名官員事後承認事件，但表示與世界盃無關，屬長久以來多哈重整計劃的一部份。他指當局清場前曾預先知會居民，其後亦會將他們重新安置。他又表示，相關行動是建基於當地一項禁止「在家庭住宅區內設立工人營地」的法律，當局有確切權力要求工人遷出。

卡塔爾現時 300 萬人口中約有 85% 為外籍工人，人權狀況一直備受關注。當地一個爭取移工權益的組織斥責，指這些遷移行動使卡塔爾在表面光鮮富裕，卻漠視那些為之付出的工人。