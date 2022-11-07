文在寅計劃不再照料金正恩贈送的豐山犬

韓國前總統文在寅計劃不再照料朝鮮領導人金正恩贈送給韓國的兩隻豐山犬，原因是他沒有得到現任總統尹錫悅的支持。



綜合英媒和韓媒報道，韓朝兩國領導人2018年會晤後，金正恩向韓國贈送一對豐山犬，分別取名「松江」和「小熊」。松江和小熊抵達韓國後，由文在寅照料。他5月卸任總統後，在私人住所繼續照顧這對豐山犬。

這對豐山犬是國家資產，在法律上隸屬於韓國總統檔案館，但文在寅辦公室稱，在與檔案館和內政部商討後，文在寅受委託照顧松江和小熊，是一項史無前例的決定。

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總統檔案館則說，根據《總統記錄物管理法》，以國家元首身份獲贈的豐山犬被歸類為總統記錄物，離任後原則上應移交給總統檔案館。不過，檔案館出於沒有動植物飼養設施和對動物福祉的考慮，5月9日與文在寅簽署委託寄養豐山犬的協議。

檔案館和內政部曾提出修正案，為文在寅提供財政支持。不過，文在寅辦公室稱，由於現任政府以不明原因提出反對，這項修正案以失敗告終。

尹錫悅辦公室否認阻止這項修正案，並稱各機構仍在商討中。

韓國內政部官員說，文在寅已要求韓國政府將松江和小熊，以及牠們產下的幼犬歸還政府一事展開討論。官員也說，文在寅團隊已要求總統檔案館，就如何繼續飼養這三隻豐山犬和飼養地點展開討論。

文在寅團隊提出這項要求，原因是飼養三隻豐山犬的費用達每月250萬韓圜（約1.4萬港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

