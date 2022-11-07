傳英國財相侯俊偉擬推加稅和削減開支計劃　涉600億英鎊

英媒11月7日稱，英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）擬推出加稅和削減開支計劃，總共涉及600億英鎊。



《衛報》11月7日稱，根據初步草稿，侯俊偉的計劃包括高達350億英鎊的開支削減，以及高達250億英鎊的加稅措施。報道指，計劃也可能會包括凍結所得稅門檻，以及針對股息稅的減免。

一位政府消息人士稱，這些數字仍是估計數字，可能會改變，但侯俊偉在一次全體職員會議上表示，他正尋求實施總額至少為500億至600億英鎊的措施。

有財政部消息人士表示，政府可能會在數天內決定是否根據通脹率來提高福利、以及是否改變養老金三重保障制度 （Pensions triple lock），以便預算責任辦公室 （OBR）可將這些措施納入財政預測中。

報道指，部長須在11月7日早上之前，將中期財政計劃 （秋季聲明）的重點提交給OBR。

政府原定於10月31日公布中期財政計劃，但政府10月26日決定改在11月17日才公布，原因是他們希望確保中期財政計劃能反映最新及最準確的經濟預測。侯俊偉10月26日說，到時公布的中期財政計劃，會被升級為包含完整全面預算計劃的「秋季聲明」。