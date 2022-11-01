英國首相辛偉誠上台　外界冀為加密貨幣業「開綠燈」

香港最近傳出有意為加密貨幣交易合法化，而在英國，新上任的首相辛偉誠（Rishi Sunak）以往擔任財相時，曾多次對加密貨幣作出正面評價，因此業界憧憬他可以帶領英國在加密貨幣市場大展拳腳。



美國CNBC頻道11月1日報道，曾擔任投資大行高盛（Goldman Sachs）分析師的辛偉誠在出任英國財相期間，不時對加密貨幣持正面態度，並曾經在今年4月提出令英國成為全球加密貨幣中心的大計，當中包括在規管範圍下推出穩定幣（stablecoins），以及指示英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）推出非同質化代幣（NFT）。

不過在辛偉誠當選首相前，加密貨幣市場的價格下挫，以及多間加密貨幣平台破產，打擊企業和投資者信心。而在一個意見調查之中，受訪的300名英國金融科技公司創辦人，只有9%認為英國在加密貨幣領先全球；近20%受訪者覺得英國監管機構主動地展示當地不是建立加密貨幣公司的地方。

英國首相辛偉誠曾擔任財相，而且曾多次就加密貨幣表達正面態度，因此外界期望他可以為加密貨幣業大開方便之門。（Getty Images）

英國監管機構被指審批過慢

報道提到，英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）一直被指過慢批出加密貨幣公司的營運牌照，導致不少公司改為到歐洲另起爐灶。FCA稱，很多申請都無法符合防止洗黑錢的標準。

不過加密資產管理公司Wave Financial則認為，有關問題是英國在管理上一以往地雜亂無章的另一例子，指同樣是歐洲國家的瑞士在吸引加密貨幣ETP（Exchange-Traded Products，交易所交易產品）等產品非常成功。

辛偉誠上台後，雖然首要的工作是扭轉上屆卓慧思（Liz Truss）政府的經濟混亂問題，但他仍可以與當地不同監管部門商討加密貨幣的監管政策，以及與英倫銀行（Bank of England）研究央行數碼貨幣的可能。

英國財政部曾在去年4月與央行商討推出與英鎊相等的加密貨幣「Britcoin」，加密貨幣託管機構Fireblocks認為，英國可能加快有關研究計劃，認為這是未來數個月值得留意的事情。但無論如何，加密貨幣投資者最希望辛偉誠可以為業界提供明確的立場。