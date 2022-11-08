朝鮮否認曾向俄羅斯供應炮彈　稱無交易計劃

朝鮮說，它從未與俄羅斯進行過武器交易，也沒有計劃這麼做。



韓聯社報道，朝中社星期二（11月8日）引述朝鮮國防部軍事對外事業局副局長的談話稱，朝方未與俄羅斯進行過武器交易，今後也無此交易計劃。

針對近來美國不斷散佈毫無根據的朝俄交易武器說法，朝鮮民主主義人民共和國國防部裝備總局副總局長已對美方的反朝陰謀進行譴責。美方促成聯合國安全理事會對朝制裁決議，在國際舞台混淆視聽抹黑朝方，而強加「交易武器」既成事實化也是其敵對行動的一部份。

美國情報部門在日前解密文件中指出，俄羅斯正從朝鮮購買數百萬枚用於烏克蘭戰爭的砲彈和火箭彈。白宮國家安全委員會（NSC）戰略溝通協調員柯比（John Kirby）11月2日披露，有情報顯示朝方暗中向俄羅斯提供烏克蘭戰爭所需的大量砲彈。

另據路透社報道，朝鮮8日譴責聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），稱他最近就朝鮮發射導彈發表的聲明「不公平」，強調「這是為了應對美國的軍事挑釁而採取的自衛反擊」。

古特雷斯4日對朝鮮最近持續發射導彈表示譴責，並敦促平壤「立即停止採取任何進一步的挑釁行動」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

