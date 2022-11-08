韓媒：朝鮮盗取虛擬貨幣　用作開發核武及試射資金

韓國媒體報道，朝鮮通過黑客對虛擬貨幣平台發起攻擊，至今竊取了價值近1萬7000億韓元（約96.3億港元）的數字資產。韓國輿論認為，由於黑客竊取虛擬貨幣作為朝鮮研發核武和發射導彈的資金來源，應通過國際制裁加以阻止。



韓國《朝鮮日報》星期一（11月7日）引述一名消息人士的話報道稱，韓美情報當局已掌握朝鮮通過攻擊比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）等虛擬貨幣來竊取數字資產。韓美計劃制定制裁方案，以阻止朝鮮黑客的攻擊。

朝鮮今年發射的導彈總數近100枚，美國軍事專家推算，僅11月2日的發射費用就高達7500萬美元。

韓國政府高層相關人士說，隨著虛擬貨幣經濟的迅速發展，一個隸屬朝鮮主要情報機構偵察總局的黑客組織「拉撒路（Lazarus）」集中攻擊虛擬貨幣交易所來竊取數字資產，作為開發核導彈的資金來源。

據美國區塊鏈分析公司Chainalysis 8月發表的報告，今年發生的約六成虛擬貨幣盜竊事件是朝鮮黑客所為。截至今年7月，朝鮮附屬團體已從「去中心化或分布式金融（Decentralized Finance，簡稱DeFi）」平台竊取超過10億美元。

分析指出，朝鮮對虛擬貨幣進行攻擊，是因為國際社會對朝制裁空前嚴厲，甚至因新冠疫情封鎖中朝邊境，無法通過毒品交易或所謂的「超級偽鈔」來賺取外匯。外交界人士說：」「受偵察總局指揮的黑客集團將目光轉向新的金融資產，積極培訓人力，黑客力量變得強大。」

10月18日，美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說：「過去兩年，朝鮮通過網絡竊取超過10億美元的虛擬貨幣和硬通貨，向大規模殺傷性武器項目提供了資金。」

《朝鮮日報》發表社論稱，當務之急是通過進一步制裁防止朝鮮黑客竊取虛擬貨幣。但是，由於中國和俄羅斯庇護朝鮮，導致本應討論此事的聯合國安理會一籌莫展。為阻止黑客竊取虛擬貨幣用作朝鮮研發導彈資金的行為，國際社會應當構建新的國際制裁網。

本文獲《聯合早報》授權轉載

