美國上指責中俄包庇朝鮮　推卸安理會責任

美國指責俄羅斯和中國向朝鮮提供「毯子」覆蓋式保護，阻止聯合國安全理事會對朝鮮採取進一步的行動，還指兩國不惜「向後彎腰」，竭盡全力為平壤發射彈道導彈辯護。



路透社報導，在朝鮮接連發射多枚導彈，包括一枚疑似發射失敗的洲際彈道導彈後，美國、英國、法國、阿爾巴尼亞、愛爾蘭和挪威11月4日要求安理會召開會議。

俄羅斯和中國都是安理會常任理事國。美國駐聯合國大使格林菲爾德在安理會會議中告訴俄中兩國：「不能因為朝鮮可能向俄羅斯出售武器來助長在烏克蘭的侵略戰爭，或因為朝鮮對中國來說，是應對美國的一個很好的區域緩衝，而把安理會責任完全棄之不顧。」

聯合國外交官員說，俄羅斯和中國不太可能同意安理會就朝鮮最近的導彈發射採取任何行動。

中國和俄羅斯常駐聯合國代表指責美國因與韓國舉行大規模聯合軍事演習，加劇了朝鮮半島的緊張局勢。中國駐聯合國大使張軍說，美國不應渲染緊張局勢，而應為恢復與朝鮮的有意義對話創造條件。

聯合國安理會會議後發表一份聯合聲明說，安理會的10個理事國譴責了朝鮮的導彈發射，並呼籲安理會「就此事採取一個統一的立場。」

聯合國秘書長古特雷斯4日早前譴責朝鮮最近的導彈發射，敦促朝鮮「立即停止採取任何進一步的挑釁行動」，並立即採取措施恢復旨在實現朝鮮半島無核化的談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

