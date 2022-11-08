波蘭副總理稱年輕女性飲酒過度拉低生育率　惹猛烈批評

波蘭副總理、執政法律公正黨（PiS）黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）11月5日指，年輕女性飲酒過度是造成波蘭生育率低迷的罪魁禍首，引起各界批評。



法媒報道，卡欽斯基當日表示若女性在25歲前的飲酒量與男性一樣多，就不會生育，對當地生育率有不良影響。

他聲稱一位「曾治癒三分之一的酗酒患者，但當中不包含女性」的醫生告訴他，男性平均要酗酒20年才會對酒精成癮，而女性只需兩年，又指自己不贊成女性過早生育，因為「她們必須成熟到足以勝任母親角色」。

左派國會議員舒林－維爾古斯（Joanna Scheuring-Wielgus）批評他重男輕女，指事件嚴肅而悲慘。她表示，法律公正黨政府治下的波蘭社會充斥反家庭及反女性的氛圍。

報道引述評論指，波蘭女性猶豫生育的主因是經濟考慮，以及對法律公正黨提出的墮胎限制感到恐懼。

中間派議員盧布瑙爾（Katarzyna Lubnauer）亦斥責卡臣斯基脫離現實，侮辱女性。

政府統計數據顯示，波蘭婦女平均生產胎數略高於1.3，低於歐盟平均水準及世代更新門檻。

卡欽斯基現年73歲，至今未婚亦無兒女。