耶穌成為流行文化標誌？　波蘭攝影師捕捉資本主義下的宗教符號

波蘭攝影師 Pawel Jaszczuk 在澳洲與日本生活近十年後回到了自己的家鄉，然而有件事讓他驚訝不已，那裡的宗教物品已經無所不在的介入了生活，耶穌儼然成為了種「流行文化」的標誌。這個被視為聖潔的形象大量出現在內衣、巧克力、耳環、燈架、紋身圖案、情趣用品與其他被大量生產的生活用品之上，在資本主義無情地掠奪下，不論多麼神聖東西都難逃被挪用、複製的下場。

文：moom bookshop｜圖：Pawel Jaszczuk 《¥€$U$》



Pawel Jaszczuk《¥€$U$》（圖片來源：https://moom.cat/tw/item/jesus）

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而 Jesus 又與 ¥€$U$ 有什麼不同呢？簡單來說，從今日的文化角度觀看，耶穌 (Jesus) 這個名詞更像是種象徵性的宗教形象，祂是一個隱喻的角色，所有美德的化身，而不再被作為一位真實存在過的人類看待。Pawel Jaszczuk 最新的攝影集 《¥€$U$》便是將 Jesus 這個名稱現代化、商業化，轉為一個描述宗教秩序在現代趨勢下變異、偏差的新詞彙。

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《¥€$U$》收集了被量產的「平價神聖」物件，紀錄也批判著該種過度發展的商業市場，在靈性與消費這兩種虛實相異的價值體系中，揭示了圖像的信仰魅力，以及宗教在現代物質供需中的荒謬結構。

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。】

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