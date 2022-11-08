瑞典新首相訪問土耳其　盼說服埃爾多安支持瑞典入北約

瑞典新首相克里斯特松（Ulf Kristersson）11月8日訪問土耳其，他會與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面，盼說服土方支持瑞典加入北約（NATO）。



克里斯特松11月8日與土耳其國會議長謝託普（Mustafa Sentop，暫譯）會談，他也會與埃爾多安會面。

克里斯特松在土耳其首都安卡拉（Ankara）對記者說，他指瑞典新政府將對加入北約一事採取更加堅定的態度，又談到「本屆政府的其中一個主要優先事項是打擊罪案、打擊有組織犯罪、打擊有組織犯罪與恐怖主義之間的聯繫。」土耳其一直要求瑞典、芬蘭停止支持被土方認定為恐怖組織的「居倫運動」及庫爾德工人黨。

謝託普稱，土耳其國會歡迎瑞典決定取消在國防領域的限制，但他指被土耳其認定是恐怖分子的團體仍能在瑞典進行「宣傳、融資和招募活動」。他說：「我們的引渡要求沒取得任何進展。」

美聯社11月8日引述一名土耳其高官指，瑞典仍需「採取很多步驟」，才能令土耳其支持她加入北約。

反對原因

瑞典和芬蘭5月申請加入北約，但土耳其反對，因為土方不滿兩國支持庫爾德工人黨（PKK）等組織，以及實施對土耳其出口部份國防產品的禁令。三國最終達成協識，土耳其6月28日同意芬蘭和瑞典加入北約。

埃爾多安10月6日指，芬蘭及瑞典在回應土耳其的安全要求上有不同，因此兩國可能會在不同時間加入北約。他說只要瑞典街頭仍有恐怖組織示威、國會內繼續有恐怖份子活躍，土耳其對瑞典的方式都不會是正面。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）10月28日表示，埃爾多安對她說，土耳其對於瑞典申請加入北約的疑慮，多於對芬蘭申請加入北約的疑慮。但馬林和克里斯特松10月28日稱，芬蘭和瑞典會同時加入北約。