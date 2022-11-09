美國中期選舉｜亞利桑那多部投票機故障　特朗普：選舉舞弊再來？

美國中期選舉進入最後階段，但在早段時發生了意外。亞利桑那州（Arizona）一個縣有約四分之一的投票機器出現故障。事件亦觸發了共和黨人的不滿，包括前總統特朗普（Donald Trump）。



即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

即睇：《香港01》美國中期選舉最新消息搶先睇

在選舉舉行數小時後，亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County），有約四分之一60台投票機出現故障。《紐約時報》報道，問題出於投票機器的打印機墨水不足，導致投票機在列印出選票後無法讀取選票內容。

當關部門強調故障不涉及軟件問題，而是技術故障，同時表示選民可繼續投票，他們的選票會被計算在內。而至當地時間下午2時，工程人員在更換打印機後已復修約17台機器。

事件隨即引起當地共和黨人和支持者的注意，網上亦隨即引來熱烈討論。拜登（Joe Biden）在2020大選僅以1.2萬票的微弱優勢贏得了亞利桑那州，導致該州一直是特朗普（Donald Trump）及其追隨者聲稱總統選舉是被操縱的結果。

亞利桑那州共和黨州長候選人萊克（Kari Lake），在個人Twitter上發出了「選民警報」。特朗普亦在其創立的TRUTH平臺上，發文批評「又來了？」暗示選舉舞弊。其支持者立即起哄，說這是民主黨舞弊的證據。

路透社此前報導，美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）的人員指出，未有看到國會選舉受到任何外來影響的證據，也沒有看到任何干擾選舉基礎設施的具體或可信威脅。