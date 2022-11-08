美國中期選舉開鑼　美媒：拜登顧問承認難保眾院控制權︱持續更新

美國中期選舉（Midterm election）11月8日開鑼，選舉結果將決定民主黨、共和黨之間誰將控制眾議院、參議院，對美國總統拜登（Joe Biden）未來兩年的施政影響深遠。前總統特朗普（Donald Trump）雖沒有參選，但落力助選，候選人內有不少「小特朗普」，也是備受關注。本文會持續更新有關中期選舉的最新消息。



【22:47】美國總統氣候特使克里（John Kerry）在聯合國氣候峰會表示，就算共和黨在美國中期選舉贏得國會控制權，拜登仍將致力於綠色經濟發展政策。

▼各州票站已陸續開放▼

【21:37】在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）競選參議員的民主黨籍候選人費特曼（John Fetterman）入稟聯邦法院，要求把未簽署有效日期的郵寄選票也計入有效選票。州法院之前下令不點算未列出有效日期的選票，費特曼希望聯邦法院介入，扭轉州法院的決定。

拜登顧問承認難保眾院控制權

【21:12】美媒報道，拜登的顧問也私下承認，他們看不到民主黨人能保住眾議院控制權的可行之路。

【20:54】美媒指，今次有309名女性競選眾議院、參議院或州長席位，一些州份如佐治亞（Georgia）、阿肯色州（Arkansas）、艾奧瓦（Iowa）可能會出現歷來首位女州長。

選舉七大看點

【19:56】美媒列出這次選舉的七大看點，包括：

1. 誰將控制眾議院

2. 誰將控制參議院

3. 贊同特朗普2020年大選舞弊說法的候選人在這次選舉的成績

4. 拉丁裔選民是否繼續傾向共和黨

5. 拜登、奧巴馬最後拉票是否帶來影響

6. 是否出現共和黨大勝的「紅色浪潮」

7. 點票時間要多久，在競爭激烈的州份，可能需時數天點票

▼一片看懂美國中期選舉▼

共和黨84%機會奪眾院

【19:20】據網站FiveThirtyEight預測，共和黨取得眾議院控制權的機率達到84%，取得參議院控制權的機率則為59%。

【19:19】美媒指，拜登在8日沒有公開行程，預料至9日才會就選舉結果發表意見。拜登在選舉前一日（7日）到了馬里蘭州出席民主黨造勢大會。

▼一片看懂這次選舉熱議的非法移民問題▼

【19:01】票站陸續開放，佛蒙特州（Vermont）部份票站早在當地清晨5時（香港時間下午6時）開放，至早上6時（香港時間下午7時），紐約州、新澤西州等東岸地區的票站也陸續讓民眾前往投票。

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這次選舉選什麼？

這次中期選舉改選參議院內的35個席位、眾議院全數435席，還有36個州份將選出下任州長。目前兩院由民主黨以輕微多數控制，選後卻有可能落入共和黨之手......（閱讀更多）

▼一片看懂民主黨近來選舉形勢▼