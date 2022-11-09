美國中期選舉｜美媒預測：眾議院共和黨獲22席　民主黨獲9席

俄衛網9日引述美國有線新聞網絡CNN發布的美國中期選舉首批獲勝者的最新預測，預計22名共和黨人將獲得眾議院席位，而民主黨人能獲得9席（截至香港時間8時45分）。



還有一名共和黨人將進入參議院。

肯塔基州和印第安納州已率先完成投票，隨後東岸各州也將陸續完成，其餘各州還在繼續投票。

美國11月8日舉行國會中期選舉，民主黨人面臨在兩院失去多數的風險，這可能會削弱拜登民主黨政府的能力。

這次一共改選435名眾議員、35名參議員、36名州長。

美國眾議院（United States House of Representatives）全體435名議員全部改選，任期2年。參議院（United States Senate）共100名議員，任期每6年為一屆，今次有三分之一議員，共35席位換屆。

在眾議院，政黨需要最少獲得218席成為多數黨，在參議院則需51席成為多數黨。現時拜登所屬的民主黨在參眾兩院以微弱優勢佔比，同時控制參議院和眾議院。

其中，參議院較勢均力敵，目前兩黨席位大致相當，共和黨佔50席，但民主黨擁有控制權，主因民主黨目前佔48席，且另外2名獨立人士皆已加入民主黨團，而一旦雙方出現平手時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）可投下關鍵一票。

根據以往歷史，選舉結果通常對總統所屬執政黨不利，因此民主黨今次至少要力保不失。以參議院情況來看，共和黨今年中期選舉只需要再贏得一席，便可奪得參院控制權。

眾議院方面，民主黨及共和黨現時分別佔219及211席，另有5席懸空。共和黨需再贏得8個席位，才能重獲眾議院多數派地位。