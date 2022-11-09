COP27︱氣候變化特使解振華：發達國家應盡快兌現1000億美元承諾

中國氣候變化事務特使解振華8日在聯合國第27屆氣候變化大會（COP27）呼籲，發達國家應盡快兌現1000億美元氣候融資承諾，幫助發展中國家應對氣候變化。



他也指出，發達國家應提出適應資金翻倍路線圖，增進南北互信和行動合力。



解振華公開呼籲各方重信守諾，切實履行承諾和義務，攜手推動《巴黎協定》行穩致遠。他提到，希望發達國家盡快兌現1000億美元承諾，並提出適應資金翻倍路線圖，增進南北互信和行動合力，「我們願與各方一道，堅持多邊主義，共建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，為應對全球氣候變化挑戰作出更大貢獻。」

解振華指出，面臨氣候變化挑戰，人類是命運共同體。中方希望COP27聚焦落實，發達國家應率先切實提高減排力度，大幅提前實現碳中和，並在開發中國家最為關心的適應和資金問題上取得實質性成果。

2022年是《聯合國氣候變遷綱要公約》達成30週年，《巴黎協定》已步入全面實施階段。

解振華表示，2022年極端天氣頻發，世界各大洲多地損失嚴重，能源及糧食等危機顯現，氣候變化處理程序面臨嚴峻挑戰。多邊主義、團結合作始終是走出困境的必由之路，「共同但有區別的責任」原則、自主貢獻機制依然是戰勝挑戰的必然選擇。

解振華提到，中方一直以持續的務實行動積極應對氣候變化。他指出，不久前中國共產黨第二十次全國代表大會勝利閉幕，進一步堅定了中方走綠色發展道路的決心，「中方堅定落實碳達峰碳中和目標願景、積極參與全球氣候治理的決心和立場不會後退，更不會改變。」