87歲仍跟妻子跑馬拉松！中國馬拉松第一人張亮友去世　享年95歲

據《合肥日報》報道，合肥市馬拉松協會主席魏普龍處透露，「中國馬拉松第一人」張亮友11月7日10點07分在江蘇儀征的家中去世，享年95歲。魏普龍透露，張亮友87歲跑馬拉松仍能輕鬆完賽，身體並沒什麼毛病，是無疾而終。



報道指，2014年，鄭州的鄭開馬拉松上，張亮友夫婦以7小時57分30秒的成績創造世界年齡最大夫妻完賽記錄。



張亮友生於1927 年生，安徽淮南人，熱愛運動的他力推中國馬拉松發展。報道指，29歲張亮友三次寫信給當時負責國家體委工作的賀龍，建議在中國發展馬拉松運動。1957年，國家體育總局終於決定舉辦一場馬拉松賽。

1957年12月22日上午8點半，新中國的第一個馬拉松測試賽在安徽肥東梁園舉行，當時的場地不佳，地面凹凸不平風沙撲面，但30歲的張亮友還是跑出2小時52分34秒的成績，創造新中國第一個被官方認證的馬拉松比賽記錄，張亮友也因此成為了新中國馬拉松運動的啟跑者。

2014年，在鄭州的鄭開馬拉松上，87歲的張亮友和他 82 歲的妻子尚殿娥以7小時57分 30 秒的成績創造了世界年齡最大夫妻完賽記錄。兩人成為世界最高年齡馬拉松夫婦完賽記錄。

據《健力士世界紀錄大全》目前世界上最高齡完賽馬拉松的夫婦是2019年由日本87歲和83歲的內田昌詞和良子夫婦，寫下的新紀錄。

報道提到，張亮友和妻子尚殿娥兩人一起跑過的路程總和超過50萬公里，可以繞地球赤道 12圈（赤道一圈40075.02公里）。

合肥市馬拉松協會主席魏普龍提到，張亮友是他的恩師。他表示，張亮友在 80 多歲的時候，還是安徽及全國多個馬拉松賽的常客，「直到90多歲，每天還跟老伴堅持跑十幾公里，在去世前，身體並沒什麼毛病，屬於無疾而終。」