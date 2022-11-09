日本大金研將中國冷氣機生產線部份遷回日本

撰文：聯合早報
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大金工業（DAIKIN）公司考慮將中國家用空調生產線部分遷回日本，以避免冠病疫情及災害等導致供應停滯的風險。

據共同社星期三（11月9日）報道，大金工業（DAIKIN）公司星期二（11月8日）透露，考慮將在華家用空調生產線部分遷回日本，以避免冠病疫情及災害等導致的供應停滯風險。除了增加零部件日本採購外，根據匯率走勢及需求，還考慮在日本建設新廠。

大金社長十河政則在2022上半財年（4至9月）合併財報發佈會上稱，「出於業務連續性計劃（BCP）的角度將推進回遷」。

他表示如果需要增產，「由於關西的工廠較多，因此在關東建廠也是選項之一」。

具體產量及產品數將視日本國內需求變化、回遷成本及日圓貶值的影響等作出判斷。

今年春天中國上海市為應對冠病實施封城，令大金的供應鏈受到衝擊，不得不採取措施，包括把部分零部件生產轉移至滋賀製作所（滋賀縣草津市）等。

上半財年合併財報的銷售額為2.0197萬億日圓，同比增長29.6%；淨利潤1563億日圓，增長12.4%。得益於產品漲價和日圓貶值，兩項均創新高。

2022財年業績預期進行了本財年第二次上調。銷售額從之前的3.48萬億日圓上調至3.76萬億日圓，淨利潤從2300億日圓上調至2350億日圓。

本文在獲《聯合早報》授權轉載

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