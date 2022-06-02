Apple將部分iPad生產線由中國遷往越南　確保供應鏈多樣化抗風險

據外媒爆料的消息，Apple正在將部分iPad生產線轉移到越南，旨在提高供應鏈的抗風險能力。在供應鏈管理方面，Apple似乎非常堅持「不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裏」的理念。雖然在短期內，這樣做需要更多的成本，包括物流。



其實，越南之前已經悄悄成為 AirPods 耳機的主要產地之一，不過從此前 AirPods 的表現來看，越南製造的品控堪憂，不少用戶對產品質量尤其是細節提出了質疑，再加上後來用戶對iPad Air 5的用料提出質疑，也很難猜到Apple堅持將產線轉移到越南的原因。

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iPad是Apple上一季財報中唯一營收下滑的品類，但外界認為原因不是人們不想買，而是供應量太少。此外，Apple還犧牲了原本用於 iPad 的常用部件，以保證 iPhone 的供應。

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