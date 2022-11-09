日本預料跟隨美國　對中國實施晶片出口限制

美國對中國實施尖端半導體出口限制的規定，並敦促日本等同盟國盡快與美國保持步調一致。專家認為，日本將選擇配合美國的規定，對中國實施出口限制。儘管兩國貿易往來項目不會受到太大的影響，但中國情緒化的反應令人擔憂。



據美國之音（VOA）報導，美國要求同盟國引入對中國實施尖端半導體出口限制，包括日本和荷蘭。美國正計畫對這兩個國家施壓，敦促兩國儘快與美國保持步調一致。

日本生產了全球約15%的半導體，特別擅長為尖端晶圓製造生產線。中國長期以來一直是重要的市場。

圖為9月16日，台灣的國家實驗研究院台灣半導體研究中心。（Getty）

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勳說，日本本月內閣會議將決定的《2022年度第2次補正預算案》中，日美合作次世代研究中心的建設預算約3500億日圓（約210億港元），先端製品的生產中心建設約4500億日圓（約270億美元）。由此可見，日本將投資海外據點的工廠，逐步脫離對於中國的依賴。

蔡錫勳表示，在後安倍時代的國際秩序中，半導體不僅是安全保障或是經濟利益的考慮。日本為了擴大在世界的存在地位，勢必會配合美國，企圖奪回半導體主導權，避免中國取得半導體的優勢。

日本經濟產業相西村康稔，在11月1日的記者會上就對中國出口的管制表示正在與美國溝通，將根據溝通情況，聽取國內企業的意見。

2021年，日中貿易額達到3714億美元，同比增長17.1%。中國自日本進口2055億美元，增長17.7%。對於在擁有巨大市場的中國的業務有機會受到限制，日本的很多相關企業正詳細評估影響。

日本也在觀察歐盟與韓國關於美國這次限制禁令的動向，其中韓國對中國出口半導體占其本國半導體出口的六成，三星電子在中國擁有半導體工廠。分析人士認為，一直顧及中美雙方、維持平衡外交的韓國將面臨選邊站的困難。

本文在獲《聯合早報》授權轉載

