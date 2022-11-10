美國中期選舉｜特朗普：勝利應歸功於我　輸了與我無關

美國中期選舉共和黨表現未如預期，獲前總統特朗普（Donald Trump）背書的候選人接連敗北。特朗普在一個網絡媒體上受訪時表示，如果共和黨「勝利了應歸功於我，若輸了則與我無關。」



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特朗普11月9日點票開始不久後，於晚上於其海湖莊園舉行慶祝活動，表示他預期共和黨能取得壓倒性勝利。不過大選點票至今仍未結束，共和黨相信可以取得眾議院的勝利，但參議院卻很有機會落敗。

而且獲前總統特朗普（Donald Trump）背書的候選人接連敗北，如競逐賓州參議員的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）敗給民主黨的費特曼（John Fetterman）；在密西根州，特朗普支持的狄克森（Tudor Dixon）和卡拉莫（Kristina Karamo）分別輸掉州長和州務卿選舉。

最受矚目勝利則是若特朗普參選總統，在2024年最可能面對的黨內對手德桑蒂斯（Ron DeSantis）在佛州勝選連任。德桑蒂斯取得超越對手20%的選票，在佛州州長選舉中獲勝。

特朗普在9日接受網媒NewsNation訪問時，談及獲他背書的候選人敗北一事，特朗普稱：「如果他們贏了，這勝利應歸功於我；但若他們輸了，這可與我無關。」又稱：「因外界都會把什麼都怪責到他上。」

特朗普在尚早前表明會在11月15日宣布重大的事件，外界相信他會在當天宣佈參選2024年的總統大選。