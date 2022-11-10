拜登就美國中期選舉結果發表講話　稱冀與習近平討論彼此紅線

美國總統拜登（Joe Biden）11月9日下午4時在白宮國宴廳召開記者會，討論中期選舉結果，期間談及他希望與中國國家主席習近平討論雙方紅線。



根據美聯社，拜登表示，他希望與習近平討論台灣、俄羅斯和貿易問題。他還表示，在華府對台方面，他不願作任何根本性的讓步。

他說：「我知道美國的關鍵利益是什麼，當我們交談時，我想和他列出我們彼此的每條紅線是什麼，了解他認為什麼是中國的關鍵國家利益，」「並確定它們是否互相衝突。」

拜登預料美國對烏克蘭援助將持續不間斷，又說華府沒有給烏克蘭開空頭支票，有很多事物烏克蘭想但華府未有提供。

他舉例稱，他曾被問及會否提供美國飛機以保障烏克蘭上空，他拒絕了，因為美國不會直接參與烏克蘭戰爭，也不會捲入第3次世界大戰。

拜登稱，選民向華盛頓發出明確且無可置疑的訊息，那就是他們希望維護民主，並擔心關於經濟和成本的問題。

他還說：「雖然傳媒和權威人士預測有巨大的紅色浪潮，但這沒有發生，」「我知道你對我執著的樂觀有些生氣，但整個過程我感覺良好。」

Happening Now: President Biden delivers remarks on the latest election results. https://t.co/33RwV1WvUD — The White House (@WhiteHouse) November 9, 2022

拜登又指：「不管這些選舉的最終結果是怎樣，我已準備與我的共和黨同事合作」。

他表示，民主黨仍有可能保住眾議院控制權，但「會非常接近」。

當被問及中期選舉結果會否導致他更有可能尋求連任，拜登說，選舉結果未有影響他及家人的想法，「我們的打算是再次參選」。他表示，自己可能2023年初宣布競選連任。