美國女揮錘敲頭狂插逾百刀「殺母奪胎」被判死刑

美國德克薩斯州（Texas）一名女子2020年10月襲擊一名孕婦後剖腹強奪未出生的胎兒，先後造成母女二人死亡。犯人2022年10月3日被定罪，11月9日被判處死刑。



法庭記錄指，當地法院10月3日審訊29歲犯人帕克（Taylor Parker），裁定她殺害21歲孕婦西蒙斯（Reagan Simmons），並因「無法提供必要護理」導致嬰兒死亡。陪審團11月9日決議將她判處死刑。

法庭文件顯示，帕克曾向男友及友人宣稱懷孕，曾舉辦「揭曉嬰兒性別」派對，並於2020年10月9日表示要往俄克拉何馬州（Oklahoma）一所醫院預先登記引產。

同日早上，德州警方接獲婦女致電求助，指有人殺害她的女兒。警方到場後發現已懷孕34週的西蒙斯腹部被劃上一道巨大傷口，孩子已不在腹中。

當地警方當天早上攔截一輛汽車，發現帕克將一個嬰兒放在兩腿之間。文件指當時臍帶仍未從嬰兒身上切斷，似乎連向帕克褲內，「就像她剛生出嬰兒一樣」。

帕克及嬰兒送院後，醫院人員確定帕克並無生產，更非孩子母親。帕克隨後承認曾與受害者有過「肢體衝突」，並從她體內強搶尚未出生的嬰兒。

美國德克薩斯州（Texas）一名女子2020年襲擊一名孕婦後剖腹強奪胎兒，先後造成母女二人死亡。圖為犯人帕克（Taylor Rene Parker）照片。（AP）

《紐約郵報》9日報道，帕克強奪嬰兒的目的是防止男友離開自已。她早於行兇10個月前便已開始籌劃事件，曾裝假冒懷孕，又偽造超聲波影像，並瀏覽大量載有懷孕35週並分娩的影片。

案發當日，她往西蒙斯家中用錘敲碎她的頭骨，再往她身上捅逾100刀，方用手術刀切開受害人腹部，將嬰兒從子宮取出，並在事後離開現場。

受害人母親稱帕克為「惡魔中的惡魔」，又謂「當你（帕克）撕裂她的肚子，把她的孩子從中扯出來時，我的孩子（西蒙斯）還在生，還在為她的孩子而戰。」

西蒙斯的妹妹得知帕克被判處死刑後，向當局致謝，並為判決感到欣慰，又指帕克使她們心中蒙受陰影，現在如釋重負。

辯方律師以帕克成長時曾歷創傷為之辯護，要求改判終身監禁，不獲陪審團接納。檢察官亦主張死刑，認為她不會改變。帕克被判處死刑後，為德州死刑犯中僅有的7名女性。