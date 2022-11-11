美國中期選舉｜亞利桑那州人口最多縣將開始公布郵寄投票結果

美國2022年中期選舉計票工作仍在進行中，截至11月10日晚，下屆國會參眾兩院控制權歸屬尚未確定。美媒10日引述一名高級官員稱，亞利桑那州人口最多馬里科帕縣（Maricopa County）在美國時間11日開始公布郵寄投票結果。



馬里科帕縣是亞利桑那州人口最多的縣，鳳凰城（Phoenix）亦在該處。

馬里科帕監事會（Board of Supervisors）主席比爾・蓋茨（Bill Gates）稱，預計在11日開始看到郵寄投票的點算結果。

比爾・蓋茨稱，該縣收到的郵寄投票數量創新高，很多選票正在處理中。他也說，現時的進度與每次大選或中選是一致。

亞利桑那州的選情之所以引人注目，主因至它在上屆大選中「紅轉藍」按紐時選舉結果預測，民主黨候選人Mark Kelly以5.6個百分點領先共和黨候選人Blake Masters，亦有較大可能成功連任。

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新華社11月10日據美媒統計和測算，在國會眾議院全部435個席位中，共和黨和民主黨已分別斬獲211席和198席。成為眾議院多數黨需要至少218席。

參議院100個席位中有35個今年改選。其中，亞利桑那、內華達和佐治亞3州尚未確定獲勝者，共和黨和民主黨在參議院席位對比暫時為49比48。

在佐治亞州進行的參議院席位爭奪中，兩黨候選人已經確定進入「加時賽」，勝負最快到下月6日「決選」時才能見分曉。

今年中期選舉的一項出口民調顯示，大多數選民對美國現狀持負面態度，通脹是選民最關心的問題，其次是墮胎權、犯罪、槍支政策和移民。

全美50個州中36個州的州長、3處海外領地總督以及全美各地大量行政、立法官員等也在今年的中期選舉中面臨改選。