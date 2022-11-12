研究指新冠再感染者健康風險大增　專家：難反映一般人狀況

美國研究顯示，不論是否接種過新冠疫苗和加強劑，新冠痊癒者若是再度感染，他們面對死亡、住院和出現嚴重健康問題的風險都會顯著增加。



聖路易斯華盛頓大學醫學院的研究員根據美國退伍軍人事務部，於2020年3月至2022年4月所收集的近580萬名病患數據進行分析，得出這個結論。

新冠疫情持續和病毒不斷變異，重複感染病例愈來愈多，可是重複感染對人體健康的影響至今未明。這個項目是關於這方面的第一個大規模研究，有關報告已在最新一期的醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）上發表。

研究的病患當中，有44多萬人感染過一次新冠、約4萬人感染至少兩次，另530萬人未感染過新冠；研究對象以男性佔大多數。

根據研究報告，與只感染過一次的人相比，再次染病者的死亡和住院風險分別高一倍和兩倍以上。他們出現肺部、心臟、血液、腎臟、糖尿病、骨骼和肌肉、神經系統疾病，以及心理健康問題的風險亦告增加。

再感染者的肺部出現狀況的，可能性比感染一次者高出兩倍以上，出現心髒病的風險高兩倍，出現神經系統疾病的概率增加了60%。

領導這項研究的華盛頓大學醫學院流行病學家奧埃利表示：「再次感染新冠會增加急性病症和長期後遺症的風險，而且在沒有接種、已接種疫苗或加強劑的人群中都出現這種情況。。」

他指出，患者痊癒後再感染說明目前的疫苗策略還無法防止傳播：「我認為再感染會繼續發生，直到我們研製出能夠阻斷傳播、提供更持久保護並能應對病毒變異的疫苗。」

對象多數是年長白人男性 專家：無法反映一般人情況

不過研究團隊坦承，這個研究的局限在於研究對象多數是年長的白人男性。沒有參與這個項目的專家也認為，這個研究無法反映一般人口的情況。

紐約威爾康奈爾醫學院微生物學和免疫學教授穆爾表示，調查中的患者大多年紀較大，也較多病痛，而且多數是男性，這個群體一般上就比較可能有各種併發症。

傳染病專家岡德則認為，多次感染也可能帶來「平穩效應」，就是在第二次感染後再染病的風險比較不可能突然加大。她說：「好消息是，隨著人們獲得更好的免疫保護，經過一段時間後，出現某些並發症的風險可能會降低。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

