朔爾茨：在華外國人將可打復必泰　mRNA疫苗首獲准在中國大陸使用

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）披露，中國將允許在華外籍人士接種德國生物醫藥公司BioNTech研製的新冠肺炎疫苗。（編按：美國《華爾街日報》4日稱，這是首款mRNA疫苗獲准在中國大陸使用。）



朔爾茨星期五（11月4日）對中國展開為期一天的訪問，他是冠病疫情以來首位訪華的西方大國領導人。

朔爾茨在與中國總理李克強舉行的聯合記者會上說，中德同意密切合作抗擊疫情，包括批准在中國的外籍人士接種德國生物新技術公司（BioNTech）有份研發的疫苗。

他也稱，這只是第一步，希望符合條件接種該疫苗的人群範圍會儘快擴大。

中國至今一直堅持使用國產冠病疫苗，BioNTech和美國製藥公司輝瑞（Pfizer）共同研製的疫苗，將成為首款能在中國接種的外國疫苗。

朔爾茨做出宣布後，復必泰股價應聲上漲5％。復必泰發言人告訴路透社，提供給中國市場的疫苗初期都會是進口的。

（編按：輝瑞疫苗由美國藥廠輝瑞和德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。它在中國的商品名稱是「復必泰」（Comirnaty）。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

