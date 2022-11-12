馬來西亞大選︱民調：馬來選民對前首相慕尤丁與國盟支持度飆升

馬來西亞最新民調顯示，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在馬來選民當中的支持率持續上漲，成為最受歡迎的首相人選，他所領導的國民聯盟（簡稱國盟，PN）也獲得最多馬來人支持。



根據調查機構默迪卡中心（Merdeka Center）截至11月8日的民調結果，選民在提名日以後對政黨的看法已有變化。其中，馬來選民對國盟的支持率從提名日前的14％，翻倍增長至35％。

國民陣線（簡稱國陣，BN）的支持率從37％下滑至28％；希望聯盟（PH）則較穩定，介於15％左右。

默迪卡中心主任依布拉欣蘇菲安（Ibrahim Suffian）星期五（11月11日）在南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSiS）舉辦的馬國大選線上講座公布以上數據。他認為，支持率的變化突顯了競選活動的活力，並顯示選民正做出決定。

在首相人選方面，民調顯示慕尤丁獲得36％的馬來選民支持，高於國民陣線的看守首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob，25％），以及希望聯盟主席安華（Anwar Ibrahim，15％）。

依布拉欣說：「這突顯慕尤丁在馬來社會愈來愈受歡迎，也反映很多選民不相信國民陣線勝選後會讓依斯邁出任首相。」

他進一步指出，國盟在馬來社會的受歡迎程度也反映在社交媒體的互動上，並預計國盟將贏得馬來中間選民的支持。 「這是因為選民普遍上認為國盟比國陣更乾淨和廉潔，也能捍衛馬來人的權益。」

依布拉欣分析說，如果國盟的支持率持續上漲，國盟將瓜分國陣的整體議席數量。

「如果國盟在大選獲得超過50％的馬來選票，對國陣來說是致命的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

