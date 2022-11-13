東盟10＋3峰會｜李克強：籲加深東亞產業分工合作　籲勿設壘脫鈎

中國國務院總理李克強在柬埔寨金邊出席東盟與中日韓10+3領導人會議並發表講話：



李克強提出五點建議，包括保持區域經濟一體化進程，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施；加深化東亞產業分工合作，不應「築墻設壘」及「脫鉤斷鏈」；提升危機應對能力，良好使用10+3危機應對機制，支持10+3應急醫療物資儲備中心，以及10+3大米緊急儲備機制建設；加深人文交流，根據疫情形勢改善優防控措施，以及助力可持續發展。

李克強表示，對外開放是中國基本國策，開放的大門只會愈開愈大。

以下是他的講話全文：



尊敬的洪森首相，

各位同事：

很高興在東盟與中日韓（10+3）合作啟動25周年的重要時刻，同大家線下相聚。感謝洪森首相和柬埔寨政府為會議所作各項準備。歡迎尹錫悅總統、馬科斯總統首次出席10+3領導人會議。

這是我第10次出席會議。過去十年來，中方在10+3合作框架下一共提出了130多項合作倡議或項目，在我們共同努力下基本都得以落實。這十年，我也見證了10+3這棵「參天大樹」枝繁葉茂，感謝各方對中方參與10+3合作一直以來給予的寶貴支持。

剛剛我們共同發布了《10+3合作25周年文件集》，回顧了1997年以來機制發展取得的豐碩成果。25年前，地區國家著眼東亞振興和持久繁榮，共同開啟了10+3合作進程。25年來，得益於本地區的總體和平與穩定，10+3合作快速發展、持續前進，不僅提振了各自國家發展，也維護了地區金融、糧食安全，有利於保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通。我們堅持團結協作、風雨同舟，攜手應對金融危機、公共衛生等重大風險挑戰，共同打造了區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、清邁倡議多邊化、10+3大米緊急儲備等合作機制，為東亞的穩定發展不斷注入新的動力。

當前，國際地區形勢正在複雜深刻演變。一方面，新冠肺炎疫情防控工作取得階段性勝利，東亞經濟在震蕩中復蘇，旅遊業重啟、數字經濟加速發展等帶來重大利好。另一方面，國際安全局勢不靖，單邊主義、保護主義上升，經濟金融風險上升，全球發展面臨前所未有的挑戰。10+3國家作為東亞主要經濟體，應繼續致力於維護地區以及世界的和平穩定與發展繁榮，增進人民福祉。

各位同事！

東亞地區是世界經濟增長的重要引擎，10+3是東亞合作的主渠道。我們要以合作啟動25周年為新的起點，透過歷史總結經驗，與時俱進加強合作，以落實新一期《10+3合作工作計劃》為契機，進一步提振合作勢頭，朝著東亞共同體長遠目標邁進。

一是保持區域經濟一體化進程。經濟一體化是東亞地區走向發展繁榮的重要動力，也是各國發展的現實需要。東亞地區是世界經濟發展的重要引擎，佔全球人口、經濟、貿易的比重都接近30%，無論是應對當前經濟下行壓力還是著眼未來長遠發展，都需要深化區域經濟合作。RCEP作為世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，其生效實施是東亞經濟一體化進程的重要里程碑，要用足用好市場開放承諾和規則，更大程度釋放協定紅利。中方已為RCEP經濟技術合作提供捐款，協助東盟國家提升協定實施能力，今後願繼續為此做出貢獻。我們支持儘早成立RCEP秘書機構，加強機制建設。希望各方支持中國香港作為首批新成員加入協定，共同致力於打造更加開放包容的經貿合作平台，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

二是深化東亞產業分工合作。伴隨東亞生產網絡不斷完善，地區各經濟體相互依存度日益上升，這種多年形成的產業合作體系早已深度融合、互補互利。「築墻設壘」「脫鉤斷鏈」違背經濟規律、市場原則，從根本上說是行不通、走不遠的。國際經貿領域不可避免有摩擦，只要理性看待、公平公正妥善處理，是可以取得共贏多贏的。堅持開放融通發展，推動區域產業鏈供應鏈在穩定暢通中優化升級，符合各國共同利益，才是經濟全球化的正確方向。今年7月，中方主辦了10+3產業鏈供應鏈合作論壇，與會各方共同發表合作倡議，表達了對維護地區產業鏈供應鏈穩定暢通、提高韌性的共同願望。東亞要實現高質量發展，就必須持續努力營造開放創新的生態，建立更為緊密、更具韌性的地區產業體系。中方願依託10+3中小企業服務聯盟，幫助地區企業加強科技創新、數字轉型能力，更好地發揮其推動地區產業結構轉型升級主力軍的作用，創造更多就業機會。

三是提升危機應對能力。面對當前疫情、糧食、能源、金融等多重危機，我們在用好10+3危機應對機制保持地區總體穩定的同時，要繼續鞏固和完善這一機制，做好未來應對更大風險挑戰的準備。關於10+3應急醫療物資儲備中心建設，中方已準備好向有需要的國家提供醫療物資援助。中方支持提升清邁倡議多邊化的可用性和有效性，強化10+3宏觀經濟研究辦公室（AMRO）功能，不斷完善區域金融安全網。中方正在落實向AMRO新的捐助，提升其經濟監測能力和技術援助能力，支持其建設區域知識中心和財金智庫網絡。為更好維護地區糧食安全，中方將在未來5年繼續向10+3大米緊急儲備機制捐資，用於向東盟國家實物大米投放及開展配套活動。

四是深化人文交流。疫情雖然阻礙了各方面對面交流，但也創造出「雲會見」「雲旅遊」等新型交往方式，拓展豐富了人文交流的內容。中方願以啟動10+3移民和領事負責人磋商機制為契機，舉辦10+3移民政策研討會、實施10+3執法菁英獎學金項目，加強各國移民和執法部門交流合作，為便利人員往來提供更多政策支持。中方將根據疫情形勢變化，優化防控舉措，逐步增加國際航班，願為東盟和日韓留學生返華複學積極提供便利。同時，利用10+3文化城市網絡等平台，鼓勵和支持當選的「東亞文化之都」與「東盟文化城市」之間開展多種形式的交流，歡迎10+3成員參加「亞洲旅遊促進計劃」系列活動，加強文化旅遊務實合作。中方願在明年主辦第21屆東亞論壇，深化10+3官、產、學界交流。

五是助力可持續發展。可持續發展充分體現了以人民為中心的發展理念，是人與自然和諧共生的內在要求，也是東亞地區各國人民共同的願望。為促進落實2030年可持續發展議程，中方願同各方就全球發展倡議開展合作，牽頭開展10+3轉型金融研究、舉辦10+3清潔能源圓桌對話，通過10+3銀聯體開展綠色和可持續發展合作，不斷深化低碳合作夥伴關係。中國已經歷史性地解決了絕對貧困問題。我們願與地區各國分享減貧經驗，持續推進東亞減貧合作倡議二期項目，辦好10+3村官交流，助力地區減貧發展。人才是實現發展的重要支撐。我們要重視人才培養，特別是新形勢下複學與重建韌性教育體系的合作，為可持續發展提供智力支撐。

中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，堅持走和平發展道路，深化同周邊國家友好互信和利益融合。對外開放是中國的基本國策，我們堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，推動貿易和投資自由化便利化，推進雙邊、區域和多邊合作，促進國際宏觀經濟政策協調，推動建設開放型世界經濟，共同營造有利於發展的國際環境。我想強調的是，中國經濟已經深度融入世界，經濟發展既立足於自身又面向全球，多年保持全球貨物貿易第一大國，工業增加值的70%離不開進口，外資企業對就業創業、市場聯通、人才交流等都發揮了重要作用，我們沒有理由不對外開放，開放大門只會越開越大。我們將繼續推進高水平對外開放，進一步擴大國內市場開放，保護外商投資權益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中國將以高質量發展和高水平開放為世界各國帶來新的更大發展機遇，也為深化10+3合作提供新的動能。

各位同事！

10+3合作歷經風雨，合作成果得來不易，值得倍加珍惜。柬埔寨有句諺語說，信任如樹。面對蓄勢待發的新機遇和迎面而來的新挑戰，惟有互信合作、同舟共濟，才能成功克難前行、實現多贏共贏。中方願同10+3各方一道，不斷凝聚共識，深化務實合作，為東亞合作的美好未來不懈努力！

謝謝！（完）