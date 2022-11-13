李克強晤IMF總裁　稱中國願繼續參與G20緩債倡議

中國國務院總理李克強11月12日在柬埔寨與的國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）會面。李克強稱，中方願繼續參與二十國集團（G20）緩債倡議。



在當地出席東亞合作領導人系列會議

李克強表示，中國是最大發展中國家，改革開放是中國實現現代化的必由之路。他指中國與IMF保持長期良好合作關係，希望IMF繼續發揮積極作用，推動完善主權債務協調的國際機制，應對全球經濟面臨的複雜局面。

他稱世界經濟金融高度融合，面對當前諸多挑戰，沒哪個國家可獨善其身。他說各國應加強合作與宏觀經濟政策協調，形成合力，維護世界經濟穩定，防止陷入衰退，而且這也有利於維護世界和平與穩定。

Honored to meet with Premier Li Keqiang in Phnom Penh at #ASEANSummit40and41. Very productive discussion of the world economic outlook. Global cooperation remains key to addressing common economic challenges and supporting the most vulnerable countries. pic.twitter.com/QXvWVPIZcG — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 12, 2022

格奧爾基耶娃表示，當前世界經濟面臨很多新挑戰和不確定性，而中方應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之初宏觀經濟政策預留工具是正確之舉，注意到近期頒布的宏觀經濟政策是合理有效的。她說基金組織與中方關係良好，願繼續與中方加強合作。