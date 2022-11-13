英國能源費用飛升　琦溫斯莉捐款15萬元助12歲腦癱女童維生

英國家庭面對能源價格飛升問題之際，奧斯卡影后、英國知名演員琦溫斯莉（Kate Winslet）向一位母親捐贈1.7萬英鎊（約15萬港幣），用於支付維持其12歲女兒性命的醫療器材能源費用。



《衛報》11月12日報道，琦溫斯莉向英國一位母親卡羅琳．亨特（Carolynne Hunter）捐贈17,000英鎊，款項會用在維持卡羅琳女兒弗雷婭（Freya）生命的設備上。琦溫斯莉是募款項目的首位捐助者，隨後她更聯絡亨特一家獻上祝福。

卡羅琳表示得知消息後非常感動，甚至不敢相信是真的，「她看到弗雷婭的照片，看到弗雷婭的笑容，她就想幫我們了...... 她說這是為弗雷婭做正確的事。」

弗雷婭現年12歲，患有嚴重腦癱，需緊密監測身體情況，有至少2名護理人員照顧。她因慢性呼吸問題，須依靠非常耗電的器材供氧維生。

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卡羅琳一家目前每年須繳6,500鎊電費，但她已接獲提醒，明年電費金額或會提升至17,000鎊。

卡羅琳稱自己從事工資中等的工作，無法獲得與低收入家庭同等的援助。她指除了弗雷婭的房間，其餘房間均已停用暖氣，但仍難以大幅減省電費。

琦溫斯莉曾演出《理智與情感》（Sense and Sensibility）、《鐵達尼號》（Titanic）等著名作品，更以《讀愛》（The Reader）奪得奧斯卡金像獎最佳女主角。她也是當地一個慈善組織的贊助人。