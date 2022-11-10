英國罷工潮　倫敦地鐵多條路線停駛　護士及大學職員將加入抗議

英國通脹率高企，多個行業民眾以罷工方式要求企業改善薪酬福利，以紓緩員工經濟壓力，其中倫敦（London）地鐵職員11月10日罷工，多條地鐵路線關閉。護士工會及大學職員也即將發起罷工。



英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（Rail, Maritime and Transport union）的成員10日發起24小時罷工，抗議退休金變動和裁員問題。這是他們2022年發起的第六次罷工。

Tube stations closed, bikes, bikes and more bikes. #London keeps going. Safe journey to all who are on the bikes making their way to work this morning. pic.twitter.com/WRkh5sarRF — Ashid Ali (@AshidAli786) November 10, 2022

罷工導致倫敦地鐵11條路線中，有9條路線關閉。大批趕往上班或上學的民眾在巴士站大排長龍，有人選擇以單車代步。

護士及大學職員將罷工

英國皇家護理學院（Royal College of Nursing，簡稱RCN）9日宣布，成員會在2022年年底前展開罷工行動。他們指護士沒有獲得公平對待或重視，感到前景暗淡，要求當局改善薪酬待遇。

RCN擁有超過30萬名會員，假如決定罷工，非緊急醫療服務將會受到影響，至於緊急醫療服務則維持正常服務。

大學與學院工會（The University and College Union，暫譯）宣布，成員會在24日、25日、及30日發起3天全國罷工。全國150間大學的最少7萬名職員會參與，可能將是高等教育界史上最大規模罷工。這些大學職員要求改善薪酬、工作條件及退休金問題。