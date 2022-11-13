東盟峰會︱美日韓首腦會談　同意合作加強對朝鮮威懾力

東盟（ASEAN）系列峰會11月10至13日在柬埔寨金邊舉行。美國、日本、韓國首腦13日在金邊舉行三邊會談，同意合作加強對朝鮮威懾力。美國重申承諾提升對韓國和日本的「延伸威懾」保護。



《美國之音》曾報道，「延伸威懾」是指把盟友也納入本國威懾力的保護範圍。

美國總統拜登（Joe Biden）、韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄13日舉行三邊會談。他們在會後簽署《關於印太韓美日三國夥伴關係的金邊聲明》。

他們發表聯合聲明指，三國會一起加強威懾力。拜登重申美國對保衛日本和韓國的承諾是堅定不移的，並受包括核力量在內的全方位力量的支持。聲明提及：「隨着地區安全環境變得更具挑戰性，拜登重申，美國在加強對日本和韓國的延伸威懾力方面的承諾只會加強。」

聯合聲明又稱，三國領導人強烈譴責朝鮮2022年進行前所未有地多次的彈道導彈試射，包括多次試射洲際彈道導彈，以及一系列對朝鮮半島及其他地區的和平與安全構成嚴重威脅的常規軍事行動。三國領導人促請朝鮮遵守其在無核化方面的義務和承諾，同時重申朝鮮再次進行核試，將引起「國際社會的強烈和堅定回應」。

美日韓首腦會談：圖為2022年11月13日，韓國總統尹錫悅在柬埔寨金邊出席美日韓首腦會談。（AP）

雙邊會談

尹錫悅分別與岸田文雄、拜登舉行韓日、韓美首腦會談。

韓聯社13日稱，尹錫悅和岸田文雄同意繼續進行討論，以迅速地解決懸而未決的問題。

尹錫悅和拜登就韓美之間的安全及經濟事務進行協調。他們就朝鮮前所未有的具攻擊性挑釁深表憂慮，並一致認為應加強韓美合作、鞏固協防狀態。他們重申，不管以何種方式，若朝鮮使用核武，韓美將動用一切可行手段，以具壓倒性的力量反制。尹錫悅說，應讓朝鮮看到，憑着核武和導彈，朝方會一無所獲。

他們也談及修訂《通脹削減法案》（IRA）的問題。尹錫悅稱兩國的《通脹削減法案》協商渠道已啟動。拜登說在汽車、動力電池方面，韓企為美國經濟作出積極貢獻，因此須考慮到這一點來討論落實《通脹削減法案》的方案。

他們同意2023年韓美同盟迎來70週年，屆時他們將在美國首都華盛頓再次會晤，以深入探討韓美同盟發展方向。