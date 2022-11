東盟(ASEAN)峰會11月10至13日在柬埔寨舉行。美國白宮9日稱,美國、日本、韓國13日在柬埔寨舉行首腦會談,討論如何遏制朝鮮的核計劃。



美國總統拜登(Joe Biden)、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅13日會談。白宮國家安全委員會發言人沃森(Adrienne Watson)稱,3位領導人將繼續加強在整個印太區的三邊合作,特別是在3國合作應對朝鮮非法大規模殺傷性武器、以及彈道導彈計劃所構成的持續威脅方面。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)10日代表烏方與東盟簽署《東南亞友好合作條約》(Treaty on Amity and Cooperation in Southeast Asia,暫譯)。美聯社10日稱,這在很大程度上是象徵式的舉動,而烏克蘭正尋求在孤立俄羅斯方面加強國際支持。