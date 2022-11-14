伊斯坦堡疑似恐襲案　土媒報道現場影片　爆炸恐怖一刻曝光

土耳其最大城市伊斯坦堡市中心塔克西姆廣場旁邊的獨立大街11月13日下午發生爆炸，至少6死81傷。暫未有人或組織對襲擊認責。土耳其官員稱，疑犯是女性，是一名庫爾德工人黨（PKK）成員。



伊斯坦堡省政府發聲明說，爆炸發生在當地時間下午4時20分。案發後大批警員和救護人員趕往現場，傷者已被送往附近醫院救治。

獨立大街是當地知名步行街，有大批當地人及遊客聚集。

新華社14日稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）對媒體表示，爆炸細節正在調查中，初步調查顯示此次爆炸可能是一宗恐怖襲擊。

土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）也稱，事件看來是恐怖襲擊。他視察爆炸現場時在附近說，襲擊者可能已經逃離，當局將全力追捕疑犯。

土耳其最大城市伊斯坦堡市中心塔克西姆廣場邊的獨立大街（Istiklal Avenue）2022年11月13日下午發生爆炸，多人死傷，圖為法證專家在爆炸發生後處理一具死難者遺體。（AP）

土耳其在2015至2017年間發生過多宗致命的爆炸案，都是恐怖組織ISIS及PKK所為。

半島電視台的記者柯塞奧盧（Sinem Koseoglu）指出，埃爾多安提及主要疑犯是一名女子。官員則稱相信她是一名PKK成員。

▼網上流傳的閉路電視片段顯示爆炸發生一刻。

NEW: Footage leaked to social media shows the moment of explosion in Istiklal Street. Culprit seems like a bag left in the area pic.twitter.com/shDlsc3AYO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

More videos keep coming to The moment of an explosion in Istiklal Street, the most famous street in the Turkish city of Istanbul pic.twitter.com/qok4oZUWqu — vice news tonight (@ViceTonight) November 13, 2022

▼爆炸發生後，附近的途人紛紛走避：

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports



The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 13, 2022

柯塞奧盧稱，據報她將一袋爆炸品放在滿是途人的路中心，並在離開數分鐘後引爆。

除了上述的講法，土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）稱，另一個正在調查的說法是：一名女子坐在案發現場的長椅逾40分鐘後起來，爆炸在她離開後1、2分鐘發生。博茲達說，她隨身的袋子可能是裝有裝置，之後自行爆炸，或是被人在遠處遙控引爆。

▼被指是疑犯的女子

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports



She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.



The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

柯塞奧盧也引述她的消息人士說，另外2名疑犯是出生於2000年後的男子。她說暫時未知疑犯的身份。

名為阿斯蘭（Murat Aslan）的安全分析師向半島電視台說，發生爆炸的街道是一個非常人多擠迫以及保安嚴密的地區。他稱，總的來說，警察人數在這區處於最高水平，那裏亦有很多攝錄鏡頭。