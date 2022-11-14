習拜會︱白宮聲明重點：中美競爭激烈但不應變衝突　布林肯將訪華

中國國家主席習近平11月14日與美國總統拜登（Joe Biden）在印尼舉行會談後，白宮發表的聲明指，兩國領袖坦率地講述各自在一系列問題的優先事項與意圖，拜登稱美國會繼續與中國展開激烈競爭，但比併不應演變為衝突。兩國元首又一致同意美國國務卿布林肯將訪華。



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保持溝通渠道開放

白宮指，拜登重申這比併不應演變成衝突，中美必須負責任地管控這場競賽，保持溝通渠道開放。兩名領袖討論到制訂原則以推進這些目標的重要，會責成團隊進一步討論。

聲明又指，拜登強調中美必須共同努力應對跨國挑戰，例如是氣候變化、有關全球宏觀經濟穩定的債務減免議題、健康安全和全球糧食安全等，因為這是國際社會所期待。兩位領導人同意授權關鍵的高級官員在這些問題和其他問題上保持溝通，並加強具建設的努力。

他們歡迎當前為解決中美雙邊關係具體問題所做出的努力，並鼓勵在現有機制上有進一步的進展，包括通過聯合工作組。他們又也指出中美兩國人民聯繫的重要。

習近平（左）與拜登（右）2022年11月14日在印尼峇里島舉行會談，在會前的握手環節後，拜登輕拍習近平的背部（AP）

對香港台灣問題表關注

根據聲明，拜登也在會上對新疆、西藏、香港與人權議題表達關注，並談到台灣議題，他談到美方的一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，又指維護台海和平穩定符合世界利益，他指美方反對北京向台灣採取脅迫和日益激烈的行動，破壞台海及更廣泛地區的和平與穩定，危害全球繁榮。

聲明也談到拜登對中國的非市場經濟做法提出關注，認為這些做法損害了美國工人和家庭，以及世界各地的工人和家庭。他並強調解決美國公民在中國被錯誤拘留或被禁止出境的案件，是美方的優先事項。

「永遠不應該打核戰爭」

聲明指兩位領導人就關鍵的地區和全球挑戰交換意見， 拜登指俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭，又指俄羅斯不負責任地威脅使用核武。

聲明稱，拜登和習近平重申他們意見一致的是永遠不應該打核戰爭，也永遠無法贏得核戰爭，強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。拜登也對朝鮮的挑釁行為表示關注，指國際社會所有成員都想鼓勵朝鮮採取負責任地行動，強調美國對保衛印太盟國有堅定承諾。