G20・習拜會｜白宮：拜登期待與習近平會面能為中美關係設護欄

美國總統拜登星期一（11月14日）下午將與中國國家主席習近平會面。美國白宮稱，拜登希望兩人會面能夠修復溝通渠道，為兩國關係設立護欄。



綜合彭博社和法新社報道，不具名白宮高官星期一告訴記者，拜登將尋求為兩國關係奠定基礎，以負責任和務實的態度加強溝通，這次兩國領導人的會談也得到了廣泛的支持。

這些官員稱，這次的會面本身就有助於與北京恢復更正常的溝通，「我們所做的這一切是為了確保競爭不會演變成衝突」。

根據白宮公布的消息，拜登和習近平將於星期一下午在印尼峇厘島進行會晤，這是拜登上任總統近兩年來，首次與習近平面對面的會談。

美國國家安全顧問沙利文星期天（11月13日）告訴記者，習拜會可能長達「幾個小時」。他說：「總統認為美國和中國正在進行一場激烈的競爭，但這種競爭不應惡化成衝突或對抗。我們必須負責任地管理競爭……兩國也有可以合作的領域。」

拜登星期天在東亞峰會上強調，美國與中國的溝通渠道會保持暢通，以確保兩國的競爭不會惡化成衝突。他說，美國會繼續與中國競爭，也會繼續就中國人權記錄發表意見，同時強調台灣海峽和平，以及確保南中國海航行自由的重要性。

世界各國關注拜習會能否找到緩和雙邊關係的共識，抑或永久走向脫鈎分離。不過，美國官員嘗試管控全球對習拜會的期望值，說美中首腦不會有重大的宣佈。這些美國官員認為，兩人的會面只是第一步，而不是決定性的攤牌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

