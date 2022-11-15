習拜會｜王毅就中美元首會晤記者會問答全文

國家主席習近平，與美國總統拜登（Joe Biden）在11月14日於印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間會晤會晤結束後，國務委員兼外長王毅向媒體介紹情況並回答了提問，以下是外交部發表的全文。



一、習近平主席剛才同美國總統拜登舉行了會晤，國際社會對此高度關注。你能否簡要介紹一下會晤主要情況？

答：今天下午，由美方提議，中國國家主席習近平同美國總統拜登在峇里島舉行了面對面會晤。兩國元首就事關中美關係以及世界和平發展前景的重大問題進行了坦誠、深入、建設性、戰略性溝通。中方已經發佈了會晤新聞稿。我願進一步介紹有關情況：

一是意義重大。會晤創下了三個「首次」：這是中美元首三年來首次面對面會晤，是拜登總統執政後兩位領導人首次面對面會晤，也是中美各自完成今年國內重大議程後兩國最高領導人的首次互動。

圖為11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼舉行的G20期間會面。（AP）

二是溝通深入。兩位領導人相識已久，這段時間多次通話和視頻會晤，每次都是長時間深入溝通。本次會晤既是迄今交往的延續，也預示着一個新的起點。會晤持續了三個多小時，超過事先商定的時長，而且使用的是同傳。兩位元首的交流全面、深入、坦誠，富有建設性和戰略性。

三是內容豐富。兩國元首在會晤中談到了各自內外政策、中美關係、台灣問題、各領域對話與合作、重大國際地區問題等五方面議題，可以說覆蓋了兩國關係最重要的方面和當前最緊迫的地區和全球性問題。

四是引領未來。元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮着不可替代的戰略引領作用。當前中美關係面臨嚴重困難局面，處於何去何從的關鍵節點。兩國元首在會晤中既把舵定向，又做出規劃部署。

習近平主席介紹了中共二十大的主要成果和重大意義，強調中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。習主席表示，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，21世紀的世界必須避免重蹈「冷戰」的覆轍。兩國應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。拜登總統介紹了美國中期選舉的情況，表示美方尊重中國的體制，不尋求改變中國的制度，不尋求打「新冷戰」，不尋求強化同盟關係反對中國，無意同中國衝突，無意圍堵中國。

兩國元首都重視中美關係的世界性意義，都強調確立中美關係指導原則的重要性，都希望推動雙邊關係止跌回穩，都同意加強溝通交流、推進務實合作。這為今後一個時期中美關係的發展明確了方向，將有利於推動兩國關係逐步重回健康穩定的正軌。

二、各方都關心中美關係的走向。這次會晤能否實現中美關係的穩定，或者按照美方的說法，為中美關係「建立地基」？

答：這次元首會晤不僅具有重大現實指導意義，而且將對下階段乃至更長時期的中美關係產生重要深遠影響。

一是明確了一個方向，就是要防止中美關係脫軌失控，找到兩個大國正確相處之道。習近平主席指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。雙方應本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，確保中美關係沿着正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。拜登總統在會晤時表示，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美中應向世界展示，雙方能夠管控分歧，避免由於誤判或激烈競爭導致滑向衝突對抗。

二是確定了一個框架，就是要共同探討確立中美關係指導原則，或者說戰略性框架。習近平主席表示，中美這麼兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的。有了原則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。中方提出中美應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，就是基於這一考慮。拜登總統也多次重申「四不一無意」等重要表態。兩國元首一致認同確立中美關係指導原則的重要性，就此進行了建設性探討，責成雙方工作團隊跟進磋商，爭取在迄今已有共識基礎上儘快達成一致。

圖為11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼舉行的G20期間會面。（AP）

三是啟動了一個進程，就是要將兩國元首重要共識落到實處，管控和穩定中美關係。元首外交是外交的最高形式，中美元首峇里島會晤對雙邊關係的戰略引領體現在方方面面，既包括會晤前的一系列重要準備，也包括會晤後的跟進和落實。管控和穩定中美關係是一個持續不間斷的進程，是進行時，不是過去時也沒有完成時。雙方團隊將按照兩國元首確定的工作重點，保持對話溝通，管控矛盾分歧，推動交往合作，為中美關係增添正能量、裝上安全閥，為動盪變革的世界注入穩定性和確定性。

必須指出，中方有自己長期堅守的原則和底線，有必須堅定維護的正當合法利益，不會屈服於任何霸權霸淩。美方應該把拜登總統的積極表態切實體現到具體的政策和行動中，停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益，同中方相向而行，共同搭建有利於中美關係健康穩定發展的「四梁八柱」，共同夯實中美關係行穩致遠的「堅實地基」。

三、台灣問題肯定是這次會晤的一個重點。能否介紹一下兩位領導人圍繞台灣問題的溝通？

答：台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內部事務。之所以中美之間要討論台灣問題，是因為美國干涉了中國內政。我們的要求十分清晰明瞭，就是停止干涉中國內政，尊重中國的主權和領土完整。

這次會晤當中，習近平主席向拜登總統介紹了過去幾百年來台灣被外部勢力殖民和侵略的歷史，強調中國反對「台獨」、維護領土完整，就是要守護住祖祖輩輩屬於中國的土地。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民必將同仇敵愾，絕不會答應。

習主席指出，中方將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情況，中方必將依法行事。中國是最希望台海和平穩定的，而「台獨」同台海和平穩定水火不容，要想維護台海和平穩定，就應當堅決反對和遏阻「台獨」。

習主席強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線。中方要求美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報規定，履行「不支持台獨」的承諾，停止虛化掏空一中政策，約束制止「台獨」分裂言行，不要讓局勢發展到不可收拾的地步。

拜登總統表示，美方堅持一個中國政策，不支援「台獨」，不支援「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國。

圖為11月14日，國家主席習近平與美國總統拜登在印尼舉行的G20期間會面。（AP）

四、中美是聯合國安理會常任理事國。國際社會普遍希望中美共同應對各種全球性挑戰。中美在雙多邊合作方面取得哪些進展？

答：中美關係發展的歷史表明，中美合則兩利，鬥則俱傷。在世紀疫情和百年變局交織、人類社會面臨前所未有挑戰的大背景下，中美作為兩個大國，在雙多邊領域加強合作，同各國一道共克時艱，不僅符合中美兩國利益，也是國際社會的普遍期待。

會晤中，習近平主席表示，中美合作對兩國和世界都是好事。中美有差異和分歧，分歧不應成為中美關係發展的障礙，差異應是兩國交流合作的動力。合作需要好的氛圍和穩定的關係，不能是單方面拉單子，要照顧雙方關切，要有取有予。無論中美關係如何，兩國在國際事務中履行大國責任的意願不能降低。

習近平主席指出，中美雙方應努力使合作清單越拉越長，不要越縮越短。兩國元首同意，雙方團隊可以就宏觀經濟政策、兩國經貿等問題進行對話，共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得積極成果。協調落實在公共衛生、農業領域形成的兩份合作檔，鼓勵支持開展中美人文交流，擴大各領域人員往來，持續開展中美聯合工作組磋商，解決更多具體問題。

事實一再說明，不能簡單用競爭定義全部的中美關係，合作始終是中美兩國的最好選擇。中美合作有利於各方，開闢的是中美雙贏、世界共贏的未來。

五、雙方還就哪些重要和共同關切的問題交換了意見？

答：習近平主席就美方以及國際社會關心的一系列重大問題闡明了中方立場，亮明瞭中國態度。

關於民主人權問題。習近平主席指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。中國全過程人民民主是基於中國國情和歷史文化，體現了人民意願。對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。把本國定義為民主，把別國定義為威權，這本身就是不民主的表現。所謂「民主對抗威權」是個偽命題，不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。

關於制度道路問題。習近平主席表示，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。這種不同從雙方打交道的第一天起就已經存在，今後還會繼續存在。中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同。中國共產黨領導和中國社會主義制度，得到14億人民擁護和支援，是中國發展和穩定的根本保障。企圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度，那就踩了底線、越了紅線，動搖了兩國關係的根基。

關於經貿問題。習近平主席指出，中美經貿關係的本質是互惠互利，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。中國將堅定不移把改革開放進行下去，把發展進步的基點放在自己身上。中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。如果美方在「脫鉤」這個問題上一條道走到黑，最終將搬起石頭砸自己的腳。

六、當前，國際社會高度關注烏克蘭危機和朝鮮半島問題。請問雙方在這個問題上進行了怎樣互動？

答：兩國元首就包括烏克蘭問題、朝鮮半島核問題在內的國際地區問題深入交換了意見。

關於烏克蘭問題，習主席重申了中方處理烏克蘭問題的「四個應該」，闡明了中方應對烏克蘭局勢最新演變的「四個共同」。強調開展對話談判，和平解決危機是當務之急，核武器用不得、核戰爭打不得，應防止亞歐大陸出現核危機，還應共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，避免出現更大規模人道主義危機，中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談。

在朝鮮半島核問題上，習近平主席闡述了中方的既定立場，強調應正視半島問題的癥結所在，堅持均衡解決各自關切尤其是朝方的合理關切。

七、你剛才介紹了此次會晤的重要意義以及達成的共識。接下來雙方有哪些後續安排？

答：此次會晤中，兩國元首同意繼續保持經常性聯繫，同時責成兩國外交安全團隊持續開展戰略溝通，跟進他們討論的重大問題，落實他們達成的共識。

美方表示美國務卿布林肯希儘早訪華，跟進會晤後續工作。中方對此表示歡迎。兩國財金、經貿團隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。

總之，這次會晤達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探討合作的預期目的。