G20峰會︱習近平分別會晤荷蘭首相及南非總統

中國國家主席習近平正出席11月15日至16日在印尼峇里島（Bali）舉行的二十國集團（G20）峰會。他15日下午分別與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）及南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）會面。



習近平在與呂特會面時表示，這個世界是一體的，各國應互相合作，而不應尋求「脫鈎」。習近平說要反對將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。他指中方願與荷方維護和踐行真正的多邊主義，堅持經濟全球化正確方向，維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，共同營造有利於發展的國際環境。他稱希望荷方推動歐洲堅持開放合作，為促進中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

他指2022年是中荷建立大使級外交關係50周年，兩國關係面臨新的發展前景。他說中荷關係最寶貴的經驗就是開放務實，雙方要繼續發揚好這一特色，加強高層交往，鞏固政治互信，把握好雙邊關係正確方向，堅持互利共贏，推進農業、水利、能源等領域合作，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係得到更大發展。

呂特表示，很高興在荷中建立大使級外交關係50周年這一特殊年份與習近平再次見面。他指雙方舉行多項慶祝活動，中國古典文學名著《紅樓夢》首次被翻譯成荷蘭文。他說荷方對習近平2014年對荷蘭進行的成功國事訪問記憶猶新，希望與中方密切交往，保持雙邊關係發展的強勁趨勢。他指荷方願與中方着眼大局，挖掘潛力，拓展創新、氣候變化等領域對話與合作，推動兩國關係在未來50年取得更大成就。

In tijden van oplopende geopolitieke spanningen is het van belang in gesprek te blijven. Zo spraken @Minister_FIN en ik bij de G20 met president Xi Jinping 🇨🇳. Op de agenda stonden lastige onderwerpen als mensenrechten, maar ook klimaat, waarbij China een belangrijke partner is. pic.twitter.com/UJe1vNymyn — Mark Rutte (@MinPres) November 15, 2022

中國南非會談

習近平在與南非總統拉馬福薩會面時表示，中國和南非有着同志加兄弟的特殊友誼，中南兩國都是重要的發展中大國，都堅決維護國際公平正義和發展中國家共同利益。他指中方始終從戰略高度看待中南關係，願與南非鞏固政治互信，推動中南全面戰略夥伴關係取得更大發展。

他強調，中共二十大確立全面建成社會主義現代化強國，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的中心任務，相信中國的發展將為包括南非在內的世界各國帶來更多機遇。他指中方願與南非加強治國理政經驗交流，支持南非探索符合本國國情的現代化道路，加強「一帶一路」倡議同「南非經濟重建和復蘇計劃」對接，加深貿易、投資、能源等領域合作，推進中非合作論壇成果在南非落地見效，支持中國企業赴南非投資興業，擴大進口南非優質產品。他稱中方支持南非2023年擔任金磚國家輪值主席國，願與南非一起，加深中非團結合作，密切國際事務協調，共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球挑戰。

拉馬福薩說，他再次祝賀習近平連任中共中央總書記，祝賀中共二十大圓滿成功，祝賀中國發展取得偉大成就。他感謝中方為南非等非洲國家抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提供寶貴幫助，並率先幫助非洲國家緩解債務危機。他指中國是南非重要戰略夥伴，南非將繼續毫不猶豫地堅定支持一個中國原則。他說南非願借鑑中方綠色發展、能源轉型經驗，積極參與共建「一帶一路」，敞開大門歡迎中國企業赴南非投資合作，南非希望與中方加強在金磚國家等多邊框架下協調合作。