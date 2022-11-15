G20峰會︱習近平倡遏通脹　發達國要減少貨幣政策負面外溢效應

二十國集團（G20）峰會11月15日至16日在印尼峇里島（Bali）舉行。中國國家主席習近平15日在峰會上發表講話，他指要遏制全球通脹，化解系統性經濟金融風險，特別是發達經濟體要減少貨幣政策調整的負面外溢效應，將債務穩定在可持續水平。



習近平表示，二十國集團成員都是世界和地區大國，應體現大國擔當，發揮表率作用，為各國謀發展，為人類謀福祉，為世界謀進步。

他稱G20要推動更加包容的全球發展，團結就是力量，分裂沒有出路。他說大家生活在同一個地球村，面對各種風險挑戰，應同舟共濟，而以意識形態劃線，搞集團政治和陣營對抗，只會割裂世界，阻礙全球發展和人類進步。

他指人類文明已進入21世紀，冷戰思維早已過時，各國應攜手努力，開闢合作共贏的新境界。他說各國應互相尊重，求同存異，和平共處，推動建設開放型世界經濟，不應以鄰為壑，構築「小院高牆」，搞封閉排他的「小圈子」。

他表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，這是世界之變、時代之變、歷史之變。他說當前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反覆延宕，世界經濟脆弱性更加突出，地緣政治局勢緊張，全球治理嚴重缺失，糧食和能源等多重危機疊加，人類發展面臨重大挑戰。他稱面對這些挑戰，各國要樹立人類命運共同體意識，倡導和平、發展、合作、共贏，讓團結代替分裂、合作代替對抗、包容代替排他，共同破解「世界怎麼了、我們怎麼辦」這一時代課題，共渡難關，共創未來。

他指各國要推動更有韌性的全球發展，經濟全球化遭遇逆風，世界經濟面臨衰退風險，大家日子都不好過，發展中國家首當其衝，人們要比以往任何時候都更加重視發展問題。他說各方要繼續加深抗疫國際合作，提升疫苗、藥物、診療手段在發展中國家的可及性和可負擔性，為經濟復蘇營造良好環境。他指要遏制全球通脹，化解系統性經濟金融風險，特別是發達經濟體要減少貨幣政策調整的負面外溢效應，將債務穩定在可持續水平。

他表示，糧食、能源安全是全球發展領域最緊迫的挑戰，當前危機根源不是生產和需求問題，而是供應鏈出問題，國際合作受到干擾。他稱解決之道在於各國在聯合國等多邊國際組織的協調下，加強市場監管合作，構建大宗商品合作夥伴關係，建設開放、穩定、可持續的大宗商品市場，共同暢通供應鏈，穩定市場價格。他說要堅決反對將糧食、能源問題政治化、工具化、武器化，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。

他稱中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移加深改革、擴大開放，堅定不移以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。他說一個不斷走向現代化的中國，必將為世界提供更多機遇，為國際合作注入更強動力，為全人類進步作出更大貢獻。