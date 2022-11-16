G20峰會︱俄羅斯外長被指用iPhone及Apple Watch？　拉夫羅夫回應

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）被指11月14日在印尼入院，俄方14日發布影片闢謠，但更多網民把焦點放於影片內拉夫羅夫疑似使用美國蘋果公司（Apple Inc.）的手機及手錶。塔斯社引述拉夫羅夫回應指，手錶其實是中國企業華為（Huawei）製造的產品，報道未提及手機一事。



多間西方媒體11月14日稱，拉夫羅夫在峇里島準備出席二十國集團（G20）峰會時，因心臟問題入院。俄羅斯外交部同日稱是謠傳及「假新聞」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）14日在Telegram頻道上發布拉夫羅夫坐在花園中閱讀文件、為G20峰會做準備的影片，並以此影片來證明他正在峇里島工作，而不是在醫院接受治療。

💬 FM Sergey #Lavrov regarding fake news spread by Western media regarding his alleged "hospitalization" ahead of the G20 Summit:



I wish the Western journalists to be more honest than they are and write the truth a little more often.



📍 Bali, Indonesia pic.twitter.com/NNb26lUxLZ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 14, 2022

在影片中，拉夫羅夫身穿短褲和T恤。扎哈羅娃在影片中要求拉夫羅夫回應有關他入院的傳聞。拉夫羅夫回應道：「這10年來，他們（西方媒體記者）一直在報道我們的總統生病了。這是一場在政治上並不新鮮的遊戲。」他稱希望西方記者變得更誠實，多寫真相。

不少網民觀看這段影片後，反而把焦點放於拉夫羅夫戴着的智能手錶與枱面上放着的手機，有人指該智能手錶是Apple Watch，智能手機是iPhone。部份網民稱他使用蘋果公司的電子產品，或令美國有機會收集他的資料。

▼拉夫羅夫戴着智能手錶、枱面上放着智能手機的畫面截圖

俄媒塔斯社（Tass）14日引述拉夫羅夫的回應指：「特別是對外行人來說，值得解釋的是，那隻手錶不是蘋果製造的，而是華為製造的。」報道未有提及影片內的手機。

俄羅斯《觀點報》引述俄羅斯國際合作與公共外交公共委員會主席奧爾忠尼啟則（Sergei Ordzhonikidze，暫譯）指，拉夫羅夫可以在處理自己事務的時候使用iPhone，但外交官們不能用手機談官方事務，是不允許的。

拉夫羅夫是所有親身出席G20峰會的俄羅斯官員當中最高級別的一位。