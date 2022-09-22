聯合國大會｜拉夫羅夫稱西方令俄羅斯別無選擇　只能對烏出兵

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）9月21日在聯合國大會舉行期間接受美媒訪問時稱西方在烏克蘭培育一個恐俄的新納粹政權，將烏克蘭領土變成遏制俄羅斯的跳板，俄羅斯在別無他選下，只能對烏克蘭進行特別軍事行動。



他稱俄羅斯行動目標廣為人知，就是保護頓巴斯（Donbass）的居民、消除對俄羅斯的安全威脅、在烏克蘭展開去軍事化及去納粹化的特別軍事行動，一切都是有意義，亦會達成的，無論需花多少時間。

拉夫羅夫稱他想強調，以美國為首的西方國家，公開尋求在「在戰場上」擊敗俄羅斯。

他稱美國及其盟友已準備犧牲烏克蘭以達到他們的地緣政治目的。為達到它們，他們將武器輸入烏克蘭，而這引致衝突升級與延長。

圖為2022年8月5日，中國外長王毅在柬埔寨金邊出席東盟外長會。（AP）

另外拉夫羅夫與中國外長王毅會面時稱，沒有人可以剝奪俄羅斯在聯合國發揮的重要作用。

王毅與拉夫羅夫會晤時，形容對方是親愛的朋友，「雖然聯合國位於美國，但聯合國本身屬於我們所有人。俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮其重要作用。沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利。」

王毅回顧稱，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）在上合組織峰會期間於撒馬爾罕會晤，討論了雙邊關係，並在許多問題上達成共識。王毅表示，他願與拉夫羅夫合作，落實兩國領導人上次會晤時達成的決定。

他又指，新冠疫情尚未過去，世界舞台正在發生深刻變化，在目前情況下，中俄必須加強協調與合作，共同應對挑戰，促進全球安全倡議，使世界秩序更加公正。