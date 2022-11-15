G20峰會︱會晤習近平　西班牙首相促中國運用影響力結束俄烏戰爭

中國國家主席習近平11月15日在印尼峇里島會晤西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez），據西班牙政府發言人指，桑切斯呼籲習近平運用其對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的影響力，以結束俄烏戰爭。



發言人稱「首相敦促中國國家主席運用他的影響力，作為穩定力量，令普京結束戰爭」。

Encuentro con el presidente Xi Jinping. China es un socio clave para hacer frente a los desafíos globales y las crisis derivadas de la guerra en Ucrania.



Seguimos trabajando en una relación basada en la cooperación y la confianza mutuas.#G20Indonesia pic.twitter.com/ov4j3FKlV1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 15, 2022

據中國外交部網站顯示，習近平在會上指出，明年是中西建交50週年，半個世紀以來，中西關係健康順利發展，根本在於雙方秉持了相互尊重、平等互利的建交初心，堅持走不同文化、不同制度國家友好相處的正確道路。

他稱中國推進中國式現代化，堅持高質量發展，將為包括西班牙在內的世界各國帶來新的發展機遇，中方願同西方一道，推動中西全面戰略夥伴關係邁上新台階。

習近平強調兩國高層要保持經常性的溝通，加強頂層設計和政治引領，鞏固互信，雙方要在事關彼此主權、安全、發展、尊嚴等核心利益問題上相互理解、相互支持，要籌備好中西文化和旅遊年，讓中西友好深入人心，大力推進務實合作，歡迎更多西班牙企業和商品進入中國市場，希望西方給予中國企業公平、公正、透明、非歧視的市場待遇。

他稱中方願同西班牙加強在二十國集團等多邊平台溝通協作，共同應對氣候變化、能源糧食安全等挑戰，希望西班牙為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

據中方指，桑切斯表示再次祝賀習近平主席連任中共中央總書記，習近平主席在二十國集團峰會上倡導團結合作應對全球挑戰，推動更加包容的全球發展，他完全贊同。

他指中國始終是國際秩序的穩定力量，兩國建交50年來，雙邊合作成果豐碩，西方願以慶祝建交50週年為契機，推動西中全面戰略夥伴關係取得更大發展，西方願同中方加強高層交往，促進貿易、投資、人文、應對氣候變化等領域交流合作，為中國企業赴西班牙投資合作提供更多便利，西方願積極推動歐中各領域對話合作。