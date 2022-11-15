韓國防長：朝鮮若發動核攻擊　韓美確認將導致金正恩政權終結

韓國防部長李鍾燮11月15日提到朝鮮近期包括為核武立法和違反韓朝《九一九軍事協議》在內各種挑釁，強調已在韓美安保會議上明確確認朝鮮核攻擊將導致金正恩政權的終結。



根據韓聯社，李鍾燮15日上午在韓國京畿道平澤市的漢弗萊兵營基地（Camp Humphreys）出席韓美聯軍司令部隊遷址及創建第44週年紀念儀式。

李鍾燮稱，駐韓美軍司令部、聯合國軍司令部共同駐扎在漢弗萊兵營有助更強而有力地維持韓美聯防態勢。

他表示，在朝鮮威脅不斷升級的情況下，聯合司令部開啟平澤時代具重大意義，這將進一步鞏固韓美合作體系。

李鍾燮強調，聯合司令部的韓美兩軍官兵是堅實的朋友和戰友，永遠互相信任，彼此依靠，時刻保持堅定的「今夜就戰」（Fight Tonight）聯防態勢和緊密合作。

日美韓海軍高官討論應對朝鮮

根據共同社，日本海上自衛隊最高長官、海上幕僚長酒井良15日會見傳媒期間透露，日方已與韓國海軍參謀總長李鐘皓、美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）舉行三方會談，特別探討因應朝鮮研發核武與導彈的作戰。

酒井良表示，自己還在西太平洋海軍論壇（WPNS）的會議上與中國代表會談，並告訴對方憑實力改變現狀是不可接受。

西太平洋海軍論壇7至8日在橫濱市舉行。