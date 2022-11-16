美官員指俄導彈落入北約成員國波蘭致2死　俄方否認指控

撰文：洪怡霖
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美媒引述美國資深情報官員稱，俄羅斯導彈越境進入北約成員國波蘭後造成2人喪生。俄羅斯否認指控。

波蘭傳媒報道，波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊Przewodów在15日下午受襲，有穀類乾燥機受損。從網上圖片可見，遇襲地點被炸出一個大洞，有拖拉機翻倒，地上有疑似來自導彈的碎片。

波蘭政府發言人米勒（Piotr Müller）未有即時證實事件，但稱由於危機情況，包括波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在內政府高層正召開緊急會議。

俄羅斯國防部發聲明否認，稱波蘭官員和媒體的表述是蓄意挑釁，目的是令局勢升級，並指所有在烏克蘭和波蘭邊境的襲擊都不是由俄羅斯的火箭造成，波蘭傳媒展示位於Przewodów的殘骸與俄羅斯的武器無關。

美國務院稱，無法證實關於俄羅斯導彈已越過烏克蘭邊境進入波蘭的報道，正進行進一步調查。白宮官員亦指，美國正了解在波蘭發生的事情。美國國務卿奧斯汀（Lloyd Austin）日內將與波蘭相關官員對話。

烏克蘭多個地區15日遭俄羅斯導彈襲擊，包括首都基輔（Kyiv）。除波蘭外，鄰國摩爾多瓦（Moldova）也受影響。官員稱，國內一條關鍵電力線路遭遇襲擊後，當地發生大規模停電。

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