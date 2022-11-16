拜登有備而戰　趁特朗普宣布參選發布影片Trump Failed America

美國前總統特朗普（Donald Trump）在11月15日宣布參加2024年總統大選，現任總統拜登（Joe Biden）亦有備而戰。就在特朗普正於海湖莊園宣布競逐消息同時，拜登上載了名為「特朗普辜負美國」的短片，諷刺特朗普在任時「有多爛」。



短片以特朗普常說的「無人能像我一樣，過去四年所做的一切」開始，細數特朗普任內的各種政策失敗。包括「讓富有的人更富有」、「讓更多的人失業」、「攻擊醫療保險」、「攻擊女性權利」及「煽動暴徒衝擊國會」。

拜登現正身處印尼，出席二十國集團（G20）峰會。

Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

同時白宮更新網頁，羅列拜登政府在任兩年的政績，包括降低家庭支出、創造職位、免卻學債、重建基建等17項。

前總統下台後再競逐大選，對現任總統攻擊，而現任總統預先準備反擊的情況實屬罕見，拜登批評特朗普辜負美國亦非常具敵意。拜登過去曾公開批評特朗普是「半法西斯主義」，又稱「讓美國再次偉大」主義正破壞美國民主，兩人對立可見一斑。