特朗普「重大公布」前夕　美媒：他請求伊萬卡夫婦登台助選未成功

美國前總統特朗普（Donald Trump）預告在11月15日會有重大消息公布，外界預期他宣布2024年競選總統。美媒14日引述消息人士指，特朗普試圖說服長女伊萬卡（Ivanka Trump）與女婿庫什納（Jared Kushner）與他同台亮相，但未成功。



《紐約郵報》14日引述消息人士指，特朗普次女蒂法尼（Tiffany Trump）11月12日在海湖莊園（Mar-a-Lago）出嫁，特朗普在婚禮上試圖說服伊萬卡與庫什納協助他競選下屆總統，但並不成功。消息人士表示伊萬卡夫婦已厭棄華盛頓生活，不願令自己一家再度牽涉在另一場激烈選舉中。

消息人士稱，與伊萬卡夫婦相反，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）與次子埃里克（Eric Trump）及各自伴侶皆全力支持父親再度角逐總統，導致特朗普家中關係稍有緊張。

特朗普12日表示14日晚上會在海湖莊園公布重大消息，外界普遍猜測他會在當日公布參加2024總統大選。報道指若特朗普未能順利說服伊萬卡夫婦與他一同展現「家族陣線」形象，或會獨自上台宣布競選。