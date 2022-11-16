G20峰會︱領導人發布宣言：多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭

二十國集團（G20）峰會11月15日至16日在印尼峇里島舉行，領導人在16日發布宣言，包括談到多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，強調這場戰爭正在導致人民嚴重受苦並放大了世界經濟現存的脆弱性。



據中國官媒央視新聞，宣言摘要如下：

十四年前，二十國集團領導人在國際金融危機期間首次聚首。作為全球大型經濟體，二十國集團成員認識到有必要通過承擔集體責任、採取合作舉措，以促進世界經濟復蘇、應對全球挑戰，為強勁、可持續、平衡和包容增長奠定基礎。各國領導人確認二十國集團是全球經濟合作主要論壇，重申就再次應對全球經濟挑戰開展合作的承諾。

巴厘島峰會於2022年11月15日至16日舉行。當前全球多重危機疊加，世界經濟經歷了新冠肺炎疫情帶來的破壞，以及氣候變化等其他挑戰導致經濟下滑、貧困加劇、全球復蘇放緩並阻礙實現可持續發展目標。

今年，我們還見證了在烏克蘭的戰爭進一步給世界經濟帶來不利影響。對此問題曾有過一次討論。我們重申各國在包括聯合國大會和安理會等其他場合表達的立場，包括2022年3月2日多數投票通過的ES-11/1號決議（141票贊成、5票反對、35票棄權、12國未投票）對俄羅斯侵略烏克蘭表達最強烈的痛惜，並要求俄羅斯從烏克蘭領土上徹底、無條件撤出。多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，強調這場戰爭正在導致人民嚴重受苦並放大了世界經濟現存的脆弱性，包括制約增長，增加通脹，打斷供應鏈，加劇能源和糧食的不安全性，擴大金融穩定風險。關於這個形勢以及相關制裁還存在其他觀點和不同評估。我們認識到二十國集團不是解決安全問題的論壇，安全問題可以對全球經濟帶來顯著的後果。

堅持國際法、維護和平與穩定的多邊體系十分重要，這包括捍衛聯合國憲章的宗旨和原則，堅持國際人道主義法並保護武裝衝突中的平民和基礎設施。使用或威脅使用核武器是不允許的。和平解決衝突，一切有利於解決危機的努力，以及外交和對話都很重要。

值此全球經濟關鍵時刻，二十國集團採取切實、精準、迅速和必要的行動至關重要。要使用所有可用的政策工具，包括通過國際宏觀政策合作與務實協作來應對共同挑戰。為此，二十國集團將繼續承諾支持發展中國家，特別是最不發達國家和小島嶼發展中國家，幫助他們應對全球挑戰並實現可持續發展目標。基於主席國印尼提出的“共同復蘇，強勁復蘇”主題，各國將採取協調行動，推進強勁、包容、韌性的全球復蘇以及創造就業和增長的可持續發展議程：

——維持宏觀經濟政策應對與合作的靈敏和彈性。進行公共投資和結構改革，推進私有投資，加強多邊貿易和全球供應鏈韌性，支持長期增長、可持續和包容、綠色和公平的轉型。確保長期財政穩定。中央銀行承諾維持價格穩定。

——維護宏觀經濟和金融穩定，繼續承諾使用所有適用工具減緩經濟下行風險，注意到全球金融危機以來，為強化金融韌性、推動可持續金融和資本流動而採取的行動。

——採取行動維護糧食和能源安全，支持市場穩定，提供臨時和有針對性的支持措施，以緩解物價高企的影響。加強生產方與消費方溝通，為長期糧食和能源安全所需，以及強勁和可持續的糧食、化肥和能源系統而提高貿易投資。

——通過更多種類的創新融資資源和工具，包括促進私人投資，進一步釋放對低收入國家、中等收入國家和其他發展中國家的投資，支持實現可持續發展目標。要求多邊開發銀行在權責範圍內，進一步採取行動，動員和提供更多融資，包括通過可持續發展、基礎設施投資、應對全球挑戰來支持實現可持續發展目標。

——再次承諾加速實現可持續發展目標，通過可持續發展實現共同繁榮。

支持可持續復蘇，各國承諾加強宏觀政策合作，防範下行風險和負面外溢效應。適當調整貨幣政策收緊的節奏，確保通脹預期穩定，降低跨境溢出效應。

重申2025年開展世界銀行股權審議，2023年12月15日前完成國際貨幣基金組織第16輪份額總檢查。歡迎各國自願轉借特別提款權。落實《緩債倡議後續債務處理共同框架》，歡迎完成對乍得的債務處理，期待完成對贊比亞、埃塞俄比亞的債務處理，強調商業債權人應以同等條件參與減債行動，也有國家強調多邊開發銀行參與減債行動的重要性。繼續在國際稅收、資本流動、普惠金融、金融市場監管、加密資產監管等方面加強合作。認識到以可持續、包容、可及和可負擔的方式重振基礎設施投資的重要性。

支持在2030年前加快實現可持續發展目標，並通過重振多邊主義應對發展挑戰。繼續通過二十國集團杭州峰會《支持非洲和最不發達國家工業化倡議》等支持非洲。落實《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》、“格拉斯哥氣候協議”，重申共同但有區別的責任原則並考慮不同國情。

為實現“人與自然和諧共生”願景，敦促各方根據《生物多樣性公約》達成“全球生物多樣性框架”。加強對環境無害的廢物管理，包括阻止非法跨境轉移廢物。進一步倡導可持續的發展和生活方式，提升資源效率，提倡循環經濟以增強可持續性。認識到包括各類濕地在內的生態系統對減緩和適應氣候變化的支持。承諾就應對海洋塑料污染等製定一份具有法律約束力的國際文書。應對生物多樣性喪失、森林砍伐、沙漠化、土地退化和乾旱，在自願基礎上實現2040年前退化土地減少50%。認識到一些國家為確保2030年前至少30%的全球陸地和至少30%的全球海洋得到養護或實現保護目標所作的努力。

認識到迫切需要動員資金以應對氣候變化、生物多樣性喪失和環境退化，大幅提高對發展中國家的資金支持。進一步敦促發達國家履行其到2020年每年聯合動員1000億美元並將該年度目標延至2025年的承諾。

建設可持續、有韌性的糧農系統和全球供應鏈，採取協同行動解決全球特別是發展中國家糧食安全問題，維護糧食供應鏈正常運轉，促進糧農貿易暢通。努力減少糧食損失和浪費。重申需要更新全球糧農貿易規則，避免對糧食和化肥採取不符合世貿組織規則的出口禁止或限制措施。支持糧農系統採用創新實踐和技術，促進與自然和諧共生。要求聯合國糧農組織和世界銀行提供關於糧食安全應對措施的系統分析。注意到各方提出的糧食安全倡議以及聯合國秘書長有關倡議取得的進展。歡迎促進烏克蘭、俄羅斯暢通無阻地運送糧食和化肥等產品的伊斯坦布爾協議，以及協議的延續性。注意到歐盟支持烏克蘭糧食出口的“團結通道”以及聯合國世界糧食計劃署就俄羅斯對外糧食援助與俄方達成的協議。

地緣政治挑戰加劇了能源危機。呼籲各國推進能源轉型，減少溫室氣體排放。支持發展中國家特別是最脆弱國家消除能源貧困，努力縮小能源可及性差距。重申承諾在中期內逐步取消和規範低效、鼓勵浪費的化石燃料補貼，同時向最貧困和最脆弱群體提供有針對性的支持。加強國際合作促進區域能源互聯互通，加強對可持續基礎設施的投資。加快部署可再生能源，推動低排放發電，推動支持清潔能源轉型的財政、市場和監管機制，包括酌情使用碳定價和非定價的機制和激勵措施。

在應對疫情方面堅持人民至上，提高防範和有效應對疫情的能力。在世界衛生組織領導和協調下加強全球衛生治理，歡迎在世界銀行設立應對疫情大流行基金。支持政府間談判機構就加強大流行病預防、防範和應對能力製定國際文書。認識到新冠疫苗廣泛接種是全球公共產品，認可世貿組織關於疫苗知識產權豁免的決定。歡迎發展中國家在疫苗聯合研究和聯合生產方面加強合作。

各國認識到數字互聯互通以及打造有利、包容、開放、公平和非歧視的數字經濟的重要性。致力於進一步實現基於信任的數據自由流動和跨境數據流動，推進更加包容、以人民為中心、賦能和可持續的數字轉型。鼓勵就發展數字技能和數字素養、數字基礎設施互聯互通開展國際合作。繼續完善跨境支付合作。

重申以世貿組織為核心、基於規則、非歧視性、自由、公平、開放、包容、平等、可持續和透明的多邊貿易體系，這對於在開放和互聯互通的世界中實現全球經濟韌性與復蘇不可或缺。開展積極、建設性、務實、有重點的討論，以改進包括改革爭端解決機制在內的世貿組織各項職能。貿易和氣候環境政策應當相互支持，符合世貿組織規則，服務可持續發展目標。認識到在數字貿易領域開展包容的國際合作的重要性。

重申對腐敗零容忍的承諾，將通過全球反腐敗執法合作網絡、二十國集團拒絕腐敗分子入境執法合作網絡等加強國際合作，促進廉潔文化，拒絕為腐敗犯罪人員及其資產提供避風港。在就業、教育、旅遊、文化、婦女等領域繼續開展合作。

主席國將各國提交的國際合作項目匯總形成《二十國集團強勁和包容復蘇行動》，作為宣言附件。

2023年在印度、2024年在巴西、2025年在南非舉行二十國集團峰會。