G20｜杜魯多晤習近平　指中國涉干預加拿大內政

加拿大總理杜魯多在11月15日印尼舉行的G20會議期間、時隔3年與中國國家主席習近平面對面交談，對中國涉嫌干涉加拿大內政提出「嚴重關切」。



G20 峰會期間，杜魯多與習近平進行了面對面交談。據加拿大總理辦公室昨日發佈的簡報，而杜魯多「提出了我們對加拿大境內干擾活動的嚴重關切」。據上周加拿大當地媒體《環球新聞》（Global News）的報道，中國在加拿大2019年大選中秘密資助至少11名候選人，杜魯多當時指責中國政府玩「進攻性的遊戲」。

中國駐渥太華大使館暫未確認和回應此次會談內容。

2022年11月16日，加拿大總理杜魯多、美國總統拜登和英國首相辛偉誠出席G20峰會領導人緊急會議。（Getty Images）

在上周報道中，《環球新聞》引述匿名情報官員稱，加拿大情報機構發現在最近一次聯邦選舉中存在一個由北京支持的候選人的「地下網絡」，除了向支持的候選人提供資金和其他援助，中方人員甚至直接成為許多候選人的競選顧問。當中，有一筆25萬加元（約合147萬港元）的資金被提供給一位安大略省省議會議員。北京外交部發言人當時回應稱，中國對加拿大內政不感興趣。

加拿大當局於2018年拘留華為副董事長孟晚舟之後，中加關係惡化。中國隨後以間諜罪逮捕了兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）。事件隨着三人獲釋而落幕，美媒早前報道中國為孟晚舟與加拿大換囚的秘辛，而中國一直強調示兩名加拿大人違反了中國法律。

2016年9月4日，中國國家主席習近平（右）與加拿大總理杜魯多在杭州舉辦的G20峰會上握手。(Getty Images)

就在本周一，加拿大警方以間諜罪逮捕了一名35歲的中國男子，指控這名為加拿大最大的電力生產商工作的員工為中國政府竊取商業機密。

路透社引述消息人士說，此次簡單會談期間，杜魯多和習近平還討論了俄羅斯入侵烏克蘭和朝鮮問題，以及有關於12月在加拿大蒙特利爾舉行的氣候變化峰會。