韓國大邱加氣站爆炸起火　橙紅色火光飛噴大馬路　8人受傷送院

韓國大邱市一間液化石油氣（LPG）加氣站11月16日下午發生爆炸意外，8人受傷，包6名加氣站員工與2位顧客。消防員到場後迅速撲滅火勢，有關方面推測是汽車加氣過程中發生意外爆炸，所幸火勢並沒蔓延到站外。



▼韓國媒體取得的加氣站外司機車上攝錄鏡頭影片，重現爆炸發生的一刻：

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韓媒稱出事的加氣站位於韓國大邱西區中里洞，11月16日下午5時29分發生爆炸，火勢迅速蔓延，而且冒出橙紅色火光。從汽車司機在車上裝置的鏡頭所拍影片可見，火光飛噴到大道，

消防當局稱約20分鐘後大火撲滅，推測起火原因是車輛加氣過程中，氣體外泄或裝置設備異常導致起火。

報道稱，6名加氣站員工分別雙腿3度燒傷、全身2度燒傷，以及有吸入性灼傷，2名在出事時下車加氣的顧客都是輕度燒傷，送院就醫後均無大礙。

消防部門稱，一部加氣機以及一輛用於運輸氣體的大型油罐車在大火中燒毀。