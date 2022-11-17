韓國大邱加氣站爆炸起火 橙紅色火光飛噴大馬路 8人受傷送院
撰文：許懿安
出版：更新：
韓國大邱市一間液化石油氣（LPG）加氣站11月16日下午發生爆炸意外，8人受傷，包6名加氣站員工與2位顧客。消防員到場後迅速撲滅火勢，有關方面推測是汽車加氣過程中發生意外爆炸，所幸火勢並沒蔓延到站外。
▼韓國媒體取得的加氣站外司機車上攝錄鏡頭影片，重現爆炸發生的一刻：
+4
韓媒稱出事的加氣站位於韓國大邱西區中里洞，11月16日下午5時29分發生爆炸，火勢迅速蔓延，而且冒出橙紅色火光。從汽車司機在車上裝置的鏡頭所拍影片可見，火光飛噴到大道，
消防當局稱約20分鐘後大火撲滅，推測起火原因是車輛加氣過程中，氣體外泄或裝置設備異常導致起火。
報道稱，6名加氣站員工分別雙腿3度燒傷、全身2度燒傷，以及有吸入性灼傷，2名在出事時下車加氣的顧客都是輕度燒傷，送院就醫後均無大礙。
消防部門稱，一部加氣機以及一輛用於運輸氣體的大型油罐車在大火中燒毀。
대구 중리동 LPG 가스충전소에서 폭발— KOREA FACTS (@songjung1209) November 16, 2022
(KBS) pic.twitter.com/P7Y4RVp4w4