大韓航空宿霧失事生還者回憶3度疑傳爆炸聲　半空活命全靠一動作

大韓航空（Korean Air）航班KE631在菲律賓準備降落時，疑因惡劣天氣多次失敗，最後更失速衝出跑道，事件無人受傷。有乘客回憶在機上的情況，她透露大家全靠一個動作保命，雖然平安無事但亦十分驚慌。



大韓航空KE631失事（資料圖片）

大韓航空KE631一架A330客機，10月23日由仁川國際機場前往菲律賓宿霧機場，因惡劣天氣需三度嘗試降落，最後一次降落時失速衝出跑道，幸好無人受傷。事件發生後，有網民在宿霧旅行討論區稱是機上乘客，並分享更多意外細節，帖子更在韓國各大媒體上瘋傳。

第三次試圖降落時，空中服務員不停叫大家低頭（《緊急迫降》劇照非當事人）

綜合韓媒報導，樓主表示在飛機第三次試圖降落時，空中服務員不停叫大家低頭，但因為她是孕婦，難以低頭至膝頭位，「胃像快要皺在一起了。」頭兩次着陸失敗時，飛機在半空都有「砰」一聲衝擊，但最後暴雨加上能見度低，最後一次竟比想像中更順利降落，大家都歡呼拍手，甚至有人站起來。但樓主仍然不放心，叫老公「不要心急抬頭，以防萬一還是先低頭吧」，結果機上出現5秒以上連續「砰砰」聲，嚇得以為已安全的乘客崩潰。

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飛機似乎受巨大衝擊後，全機停電，更散發出一股刺鼻的燒焦味。機上充滿尖叫聲，她形容「整件事就像拍電影一樣」。空中服務員檢查有沒有火災危險後，便馬上安排一眾乘客經逃生滑梯離開。樓主回憶意外過程，她表示最後降落的感覺十分奇怪：「不知道是不是因為大雨，著陸速度比想像中更快，整架機就像在滑行一樣。」

降落後機上出現5秒以上連續「砰砰」聲（《緊急迫降》劇照非當事人）

飛機最後超出跑道約300米，更差點撞上民居，幸好11名機組人員和162名乘客（包括2名嬰兒）全數撤離，無人受傷，轉送至第二客運大樓接受醫療檢查後，獲入住航空公司提供的酒店。